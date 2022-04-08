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Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220408/booking-1782432890.html
Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей
Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей
Компания Booking заплатила штраф за навязывание российским отелям невыгодных условий, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T08:35
2022-04-08T15:13
туризм
новости - туризм
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Booking заплатила штраф за навязывание российским отелям невыгодных условий, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.В августе прошлого года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства — злоупотреблении доминирующим положением на рынке."Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — уточнили в ведомстве.В ноябре суд подтвердил размер штрафа, 7 апреля компания отчиталась о его уплате.В свою очередь Booking объяснил уплату штрафа обязанностью соблюдать правовые требования России, однако подал еще одну апелляцию.
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новости - туризм, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
08:35 08.04.2022 (обновлено: 15:13 08.04.2022)
 
Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

ФАС сообщила об уплате компанией Booking штрафа в 1,3 миллиарда рублей

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationИконка компании Booking.com на экране смартфона
Иконка компании Booking.com на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Иконка компании Booking.com на экране смартфона
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Booking заплатила штраф за навязывание российским отелям невыгодных условий, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

"Компания Booking отчиталась об уплате штрафа в 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В августе прошлого года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства — злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
"Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — уточнили в ведомстве.
В ноябре суд подтвердил размер штрафа, 7 апреля компания отчиталась о его уплате.
В свою очередь Booking объяснил уплату штрафа обязанностью соблюдать правовые требования России, однако подал еще одну апелляцию.
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