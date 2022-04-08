https://ria.ru/20220408/booking-1782432890.html

Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Booking заплатила штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

Компания Booking заплатила штраф за навязывание российским отелям невыгодных условий, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:35

2022-04-08T08:35

2022-04-08T15:13

туризм

новости - туризм

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компания Booking заплатила штраф за навязывание российским отелям невыгодных условий, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.В августе прошлого года ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства — злоупотреблении доминирующим положением на рынке."Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. Под такими каналами понимаются метапоисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей и других средств размещения", — уточнили в ведомстве.В ноябре суд подтвердил размер штрафа, 7 апреля компания отчиталась о его уплате.В свою очередь Booking объяснил уплату штрафа обязанностью соблюдать правовые требования России, однако подал еще одну апелляцию.

https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

новости - туризм, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии)