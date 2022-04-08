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Блинкен назвал приостановку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки" - РИА Новости, 08.04.2022
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Блинкен назвал приостановку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки"
Блинкен назвал приостановку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки" - РИА Новости, 08.04.2022
Блинкен назвал приостановку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна в свете ее операции на Украине и является... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T01:21
2022-04-08T01:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна в свете ее операции на Украине и является исправлением ошибки.По его словам, в свете событий вокруг Украины "России не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека".Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что приверженность России делу защиты и поощрения прав человека не позволяет ей "оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств".Он отметил, что решение Москвы досрочно прекратить членство в СПЧ ООН "не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере". По его словам, РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, в вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех государств.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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в мире, россия, украина, генеральная ассамблея оон, оон, сша
01:21 08.04.2022
 
Блинкен назвал приостановку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки"

Госсекретарь США Блинкен назвал заморозку участия России в СПЧ ООН "исправлением ошибки"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека закономерна в свете ее операции на Украине и является исправлением ошибки.
"Сегодня ошибка была исправлена", - говорится в заявлении Блинкена.
По его словам, в свете событий вокруг Украины "России не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека".
Генассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что приверженность России делу защиты и поощрения прав человека не позволяет ей "оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:38
Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН
Он отметил, что решение Москвы досрочно прекратить членство в СПЧ ООН "не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере". По его словам, РФ и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, в вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех государств.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:51
МИД Кубы: приостановка членства в СПЧ ООН грозит другим независимым странам
 
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