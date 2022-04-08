https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782518170.html
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 08.04.2022
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя
В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:20
2022-04-08T14:20
2022-04-08T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
ленинградская область
общество
беженцы
мариуполь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Завтра Ленобласть готовится встретить беженцев из Мариуполя. От 550 до 650 человек, четверть из них - дети. Людей планируем принять в Тихвинском районе в пансионате "Царицыно озеро", - сообщил Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.По его словам, сейчас власти готовят обеспечение прибывшим людям питанием, предметами гигиены, им будет предоставлено социальное обслуживание, медицинская и психологическая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781390918.html
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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
2022-04-08T14:20
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ленинградская область, общество, беженцы, мариуполь
14:20 08.04.2022 (обновлено: 14:21 08.04.2022)
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя
Ленинградская область готова принять до 650 беженцев из Мариуполя