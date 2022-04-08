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Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782518170.html
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 08.04.2022
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя
В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:20
2022-04-08T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
ленинградская область
общество
беженцы
мариуполь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Завтра Ленобласть готовится встретить беженцев из Мариуполя. От 550 до 650 человек, четверть из них - дети. Людей планируем принять в Тихвинском районе в пансионате "Царицыно озеро", - сообщил Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.По его словам, сейчас власти готовят обеспечение прибывшим людям питанием, предметами гигиены, им будет предоставлено социальное обслуживание, медицинская и психологическая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220401/mariupol-1781390918.html
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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
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ленинградская область, общество, беженцы, мариуполь
14:20 08.04.2022 (обновлено: 14:21 08.04.2022)
 
Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя

Ленинградская область готова принять до 650 беженцев из Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Завтра Ленобласть готовится встретить беженцев из Мариуполя. От 550 до 650 человек, четверть из них - дети. Людей планируем принять в Тихвинском районе в пансионате "Царицыно озеро", - сообщил Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.
Беженцы в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 21:33
Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тысяч человек без участия Киева
По его словам, сейчас власти готовят обеспечение прибывшим людям питанием, предметами гигиены, им будет предоставлено социальное обслуживание, медицинская и психологическая помощь.
"Детям предоставим транспорт до школ и обратно. Также дал поручение службе занятости предложить желающим возможность временного трудоустройства", - добавил Дрозденко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛенинградская областьОбществоБеженцыМариуполь
 
 
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