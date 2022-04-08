https://ria.ru/20220408/bezhentsy-1782518170.html

Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя

Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 08.04.2022

Ленинградская область готовится встретить беженцев из Мариуполя

В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:20

2022-04-08T14:20

2022-04-08T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

ленинградская область

общество

беженцы

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. В Ленинградскую область прибудут беженцы из Мариуполя, их планируют разместить в пансионате "Царицыно озеро" под Тихвиным, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Завтра Ленобласть готовится встретить беженцев из Мариуполя. От 550 до 650 человек, четверть из них - дети. Людей планируем принять в Тихвинском районе в пансионате "Царицыно озеро", - сообщил Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.По его словам, сейчас власти готовят обеспечение прибывшим людям питанием, предметами гигиены, им будет предоставлено социальное обслуживание, медицинская и психологическая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220401/mariupol-1781390918.html

ленинградская область

мариуполь

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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове" Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить. 2022-04-08T14:20 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

ленинградская область, общество, беженцы, мариуполь