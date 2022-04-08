https://ria.ru/20220408/beregoukreplenie-1782591366.html

В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров

В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров - РИА Новости, 08.04.2022

В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров

Завершено строительство нового участка берегоукрепления в 280 метров в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:36

2022-04-08T18:36

2022-04-08T18:36

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общество

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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Завершено строительство нового участка берегоукрепления в 280 метров в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, в Волгограде с рабочим визитом находится глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым они осмотрели новый участок берегоукрепления.Отмечается, что строительство этого участка берегоукрепления позволит обезопасить около 3 тысяч человек, которые проживают в этой зоне, а также соединиться с уже существующими участками от поймы реки Царица до "Волгоград Арены".По информации администрации, сейчас идет подготовка к проектированию следующего трехкилометрового участка в сторону Краснооктябрьского района и других аналогичных объектов в сторону северной части города.Отмечается, что глава Росводресурсов отметил, что агентство не первый год занимается развитием прибрежной части Волгограда совместно с местными властями. "И мы будем продолжать сотрудничество. Как бы ни было нам всем непросто, но поэтапно проект берегоукрепления будем реализовывать", - приводятся в сообщении слова Кириллова.По информации администрации, до конца этого года в Волгограде начнется также подготовка к строительству нового участка рокадной дороги, она позволит повысить транспортную доступность.Отмечается, что берегоукрепительные работы ведутся не только в областном центре, но в других районах региона. Всего, по данным ведомства, за последние 7 лет на Волге, Волгоградском и Цимлянском водохранилищах было реализовано шесть таких проектов, построено гидротехнических сооружений общей протяженностью 7,2 км.

https://ria.ru/20211201/derevya-1761622587.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

волгоград, общество