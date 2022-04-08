https://ria.ru/20220408/beregoukreplenie-1782591366.html
В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров
В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров - РИА Новости, 08.04.2022
В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров
Завершено строительство нового участка берегоукрепления в 280 метров в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:36
2022-04-08T18:36
2022-04-08T18:36
волгоградская область
волгоград
общество
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ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости. Завершено строительство нового участка берегоукрепления в 280 метров в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.По информации ведомства, в Волгограде с рабочим визитом находится глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым они осмотрели новый участок берегоукрепления.Отмечается, что строительство этого участка берегоукрепления позволит обезопасить около 3 тысяч человек, которые проживают в этой зоне, а также соединиться с уже существующими участками от поймы реки Царица до "Волгоград Арены".По информации администрации, сейчас идет подготовка к проектированию следующего трехкилометрового участка в сторону Краснооктябрьского района и других аналогичных объектов в сторону северной части города.Отмечается, что глава Росводресурсов отметил, что агентство не первый год занимается развитием прибрежной части Волгограда совместно с местными властями. "И мы будем продолжать сотрудничество. Как бы ни было нам всем непросто, но поэтапно проект берегоукрепления будем реализовывать", - приводятся в сообщении слова Кириллова.По информации администрации, до конца этого года в Волгограде начнется также подготовка к строительству нового участка рокадной дороги, она позволит повысить транспортную доступность.Отмечается, что берегоукрепительные работы ведутся не только в областном центре, но в других районах региона. Всего, по данным ведомства, за последние 7 лет на Волге, Волгоградском и Цимлянском водохранилищах было реализовано шесть таких проектов, построено гидротехнических сооружений общей протяженностью 7,2 км.
https://ria.ru/20211201/derevya-1761622587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, общество
В Волгограде построили новый участок берегоукрепления в 280 метров
Новый участок берегоукрепления в 280 метров построили в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 8 апр – РИА Новости.
Завершено строительство нового участка берегоукрепления в 280 метров в Волгограде, сообщает
в пятницу пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, в Волгограде
с рабочим визитом находится глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, вместе с губернатором региона Андреем Бочаровым они осмотрели новый участок берегоукрепления.
"В Ворошиловском районе они осмотрели завершенный объект берегоукрепления длиной 280 м — он стал первым из пяти запланированных для строительства участков общей протяженностью почти 5 километров", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что строительство этого участка берегоукрепления позволит обезопасить около 3 тысяч человек, которые проживают в этой зоне, а также соединиться с уже существующими участками от поймы реки Царица до "Волгоград Арены".
По информации администрации, сейчас идет подготовка к проектированию следующего трехкилометрового участка в сторону Краснооктябрьского района и других аналогичных объектов в сторону северной части города.
"Мы реализовали проекты, которые не только направлены на предотвращение ущерба, они направлены на развитие территорий. Мы создали основу, которая дает возможность строить дорогу, строить набережную, развивать территорию", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что глава Росводресурсов отметил, что агентство не первый год занимается развитием прибрежной части Волгограда совместно с местными властями. "И мы будем продолжать сотрудничество. Как бы ни было нам всем непросто, но поэтапно проект берегоукрепления будем реализовывать", - приводятся в сообщении слова Кириллова.
По информации администрации, до конца этого года в Волгограде начнется также подготовка к строительству нового участка рокадной дороги, она позволит повысить транспортную доступность.
Отмечается, что берегоукрепительные работы ведутся не только в областном центре, но в других районах региона. Всего, по данным ведомства, за последние 7 лет на Волге, Волгоградском и Цимлянском водохранилищах было реализовано шесть таких проектов, построено гидротехнических сооружений общей протяженностью 7,2 км.