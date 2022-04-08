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СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 08.04.2022
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СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию
СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 08.04.2022
СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию
Немецкие граждане все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию, пишет издание Focus Online. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:08
2022-04-08T06:08
в мире
россия
сша
природный газ
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкие граждане все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию, пишет издание Focus Online.Согласно последним данным, почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.При этом, как предупреждает Focus, ситуация может усугубиться: высокие цены на энергию привели к тому, что инфляция за март составила 7,3%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. В сравнении с прошлым годом затраты на энергию для предприятий выросли на 70%, а на целый ряд необходимых ресурсов — примерно на 20%.Все эти возросшие затраты отразятся на потребителях, причем цены повысятся не только на газ, бензин и электричество, но и на продукты питания, мебель и прочее, резюмирует издание.Ранее глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
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в мире, россия, сша, природный газ
06:08 08.04.2022
 
СМИ: немцы стали беднее из-за роста цен на энергию

Focus: немцы все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБедняки
Бедняки - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бедняки
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Немецкие граждане все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию, пишет издание Focus Online.
Согласно последним данным, почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.
При этом, как предупреждает Focus, ситуация может усугубиться: высокие цены на энергию привели к тому, что инфляция за март составила 7,3%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет. В сравнении с прошлым годом затраты на энергию для предприятий выросли на 70%, а на целый ряд необходимых ресурсов — примерно на 20%.
Все эти возросшие затраты отразятся на потребителях, причем цены повысятся не только на газ, бензин и электричество, но и на продукты питания, мебель и прочее, резюмирует издание.
Ранее глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с "новой бедностью" из-за роста цен на энергоресурсы.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 03:02
Немцам рассказали, что их ждет без российского газа
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле эти действия назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к таким шагам. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
На фоне ужесточения западных санкций, связанных с военной операцией на Украине, Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства в рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего станут осуществляться расчеты с поставщиком.
Страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".
 
В миреРоссияСШАПриродный газ
 
 
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