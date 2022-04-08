https://ria.ru/20220408/bank-1782551538.html

Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж

Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж - РИА Новости, 08.04.2022

Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж

С сегодняшнего дня Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, хотя рубли можно переводить по-прежнему. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:10

2022-04-08T16:10

2022-04-08T16:38

экономика

россия

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, хотя рубли можно переводить по-прежнему. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.C 18 марта клиенты Сбербанка лишились возможности делать переводы в другие российские банки и за границу в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Остальные валюты были доступны, но в онлайн-приложении переводить средства за рубеж можно было только в евро.C тех пор банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Обычно это означает блокировку активов и запрет на сделки для физических и юридических лиц."В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении", — заявила пресс-служба.Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией, добавили в Сбере.Переводы за рубеж в рублях будут доступны в отделениях в обычном режиме без ограничений. В "Сбербанк онлайн" можно будет делать переводы в некоторые страны ближнего зарубежья.Как отметили в кредитной организации, более 90 процентов всех переводов за рубеж — это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничительные меры попали крупнейшие банки, многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Москва ввела ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220407/sberbank-1782204219.html

https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, сбербанк россии