https://ria.ru/20220408/bank-1782551538.html
Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж
Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж - РИА Новости, 08.04.2022
Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж
С сегодняшнего дня Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, хотя рубли можно переводить по-прежнему. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:10
2022-04-08T16:10
2022-04-08T16:38
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, хотя рубли можно переводить по-прежнему. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.C 18 марта клиенты Сбербанка лишились возможности делать переводы в другие российские банки и за границу в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Остальные валюты были доступны, но в онлайн-приложении переводить средства за рубеж можно было только в евро.C тех пор банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Обычно это означает блокировку активов и запрет на сделки для физических и юридических лиц."В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении", — заявила пресс-служба.Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией, добавили в Сбере.Переводы за рубеж в рублях будут доступны в отделениях в обычном режиме без ограничений. В "Сбербанк онлайн" можно будет делать переводы в некоторые страны ближнего зарубежья.Как отметили в кредитной организации, более 90 процентов всех переводов за рубеж — это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничительные меры попали крупнейшие банки, многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Москва ввела ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
https://ria.ru/20220407/sberbank-1782204219.html
https://ria.ru/20220404/moshennichestvo-1781678430.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сбербанк россии
16:10 08.04.2022 (обновлено: 16:38 08.04.2022)
Сбербанк из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж
Сбербанк с 7 апреля из-за санкций остановил валютные переводы за рубеж
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня Сбербанк остановил переводы за рубеж в иностранной валюте, хотя рубли можно переводить по-прежнему. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
C 18 марта клиенты Сбербанка лишились возможности делать переводы в другие российские банки и за границу в американских и канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Остальные валюты были доступны, но в онлайн-приложении переводить средства за рубеж можно было только в евро.
C тех пор банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании
. Обычно это означает блокировку активов и запрет на сделки для физических и юридических лиц.
"В связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля 2022 года невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении", — заявила пресс-служба.
Переводы, оформленные с 6 апреля, вернутся на счет клиента в полном объеме вместе с комиссией, добавили в Сбере.
Переводы за рубеж в рублях будут доступны в отделениях в обычном режиме без ограничений. В "Сбербанк онлайн" можно будет делать переводы в некоторые страны ближнего зарубежья.
Как отметили в кредитной организации, более 90 процентов всех переводов за рубеж — это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Под ограничительные меры попали крупнейшие банки, многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова
, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В ответ Москва ввела ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.