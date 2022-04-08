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Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Минск, Ростов и Сочи
Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Минск, Ростов и Сочи - РИА Новости, 08.04.2022
Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Минск, Ростов и Сочи
Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов на Украину, в Минск и Ростов до 15 мая, в Сочи - до 18 апреля, следует из заявления авиакомпании. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:45
2022-04-08T06:45
2022-04-08T10:24
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов на Украину, в Минск и Ростов до 15 мая, в Сочи - до 18 апреля, следует из заявления авиакомпании."Наши рейсы на Украину и с Украины отменены до 15 мая 2022 года. Наши рейсы из/в Минск отменены до 15 мая 2022 года, из/в Сочи отменены до 18 апреля 2022 года, а из/в Ростов отменены до 15 мая 2022 года", - говорится в заявлении на официальном сайте авиакомпании.Ранее авиакомпания заявила, что отменяет авиарейсы на Украину, в Ростов и Сочи до 10 апреля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, сочи, ростов, новости - туризм
06:45 08.04.2022 (обновлено: 10:24 08.04.2022)
Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Минск, Ростов и Сочи
Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов на Украину в Минск, Ростов и Сочи