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Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
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Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос
Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:59
2022-04-08T16:59
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", - говорится в результатах опроса.Инициативный всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проводился 31 марта. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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60
353
60
общество, россия, вциом
16:59 08.04.2022
 
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что почти 90% россиян доверяют армии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", - говорится в результатах опроса.
Инициативный всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проводился 31 марта. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Награждение военных ЗВО за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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