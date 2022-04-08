https://ria.ru/20220408/armiya-1782567829.html
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос
Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:59
2022-04-08T16:59
2022-04-08T16:59
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", - говорится в результатах опроса.Инициативный всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проводился 31 марта. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что почти 90% россиян доверяют армии