https://ria.ru/20220408/armiya-1782567829.html

Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос

Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос - РИА Новости, 08.04.2022

Почти 90% россиян доверяют армии, показал опрос

Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:59

2022-04-08T16:59

2022-04-08T16:59

общество

россия

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (89%) доверяют российской армии, скорее не доверяют 8% опрошенных, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."О своем доверии российской армии, по данным на 31 марта, сообщили 89% опрошенных, скорее не доверяют армии 8%", - говорится в результатах опроса.Инициативный всероссийский опрос, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет, проводился 31 марта. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220408/spetsoperatsiya-1782435790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, вциом