https://ria.ru/20220408/arestovich-1782587904.html

Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за глупые шутки

Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за глупые шутки - РИА Новости, 08.04.2022

Мэр Днепра раскритиковал Арестовича за глупые шутки

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:20

2022-04-08T18:20

2022-04-08T18:20

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мэр украинского города Днепр Борис Филатов раскритиковал советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, назвав его шутки глупыми."Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?" - написал Филатов в своем Telegram-канале в пятницу.В пятницу Арестович опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, где он позирует с манекеном персонажа "Звездных Войн" Дартом Вейдером и утверждает, что Запад передал Киеву "реально тяжелое вооружение".Ранее сам Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/feyk-1781674255.html

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украина

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, алексей арестович