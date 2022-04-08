https://ria.ru/20220408/arest-1782566209.html

На Украине арестовали священника за поддержку российской спецоперации

На Украине арестовали священника за поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 08.04.2022

На Украине арестовали священника за поддержку российской спецоперации

Священнослужитель канонической Украинской православной церкви арестован на Украине, его обвиняют в "развязывании и ведении агрессивной войны и разжигании... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:52

2022-04-08T16:52

2022-04-08T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днепропетровск

донбасс

религия

украинская православная церковь

генеральная прокуратура украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви арестован на Украине, его обвиняют в "развязывании и ведении агрессивной войны и разжигании национальной и религиозной вражды" и в поддержке спецоперации РФ на Украине, сообщили в украинской генпрокуратуре."Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви... на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.По информации ведомства, с 24 февраля священнослужитель "во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха Русской православной церкви Кирилла и действия... РФ". Ему избрана мера пресечения-содержание под стражей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/sbu-1782534087.html

https://ria.ru/20220406/raskol-1782000281.html

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

в мире, днепропетровск, донбасс, религия, украинская православная церковь, генеральная прокуратура украины