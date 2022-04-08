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В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 08.04.2022
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В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности
В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности - РИА Новости, 08.04.2022
В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности
Крупный бизнесмен подозревается в заказном убийстве, совершенном более 20 лет назад у популярного ночного клуба во Владивостоке, он взят под стражу, сообщает... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:44
2022-04-08T15:07
происшествия
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Крупный бизнесмен подозревается в заказном убийстве, совершенном более 20 лет назад у популярного ночного клуба во Владивостоке, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.По версии следствия, в сентябре 2001 года заказчик предложил своему знакомому убить за деньги соучредителя ночного клуба "Наутилус". Исполнитель 10 октября заложил взрывное устройство в автомобиль жертвы и с помощью дистанционного пульта управления в нужный момент активировал его - потерпевший скончался от полученных повреждений. По информации СК, заказчик длительное время прилагал усилия, чтобы убийство не было раскрыто."Заказчиком оказался известный 49-летний бизнесмен, который за денежное вознаграждение нанял своего знакомого. В настоящее время в отношении обоих фигурантов по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что исполнитель преступления - один из членов "Трифоновской банды": они нападали на предпринимателей с оружием, вымогали деньги, убивали людей, в том числе чтобы завладеть коммерческими предприятиями и деньгами.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, следствие полагает, что заказчик убийства - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп" Армен Бабакохян. Бизнес основал его отец, сейчас генеральным директором компании является брат подозреваемого Эдуард.Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20220331/banda-1781106706.html
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происшествия, криминал, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, владивосток
13:44 08.04.2022 (обновлено: 15:07 08.04.2022)
 
В Приморье арестовали бизнесмена по делу об убийстве 20-летней давности

В Приморье крупного бизнесмена арестовали по делу о заказном убийстве 20-летней давности

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Крупный бизнесмен подозревается в заказном убийстве, совершенном более 20 лет назад у популярного ночного клуба во Владивостоке, он взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в сентябре 2001 года заказчик предложил своему знакомому убить за деньги соучредителя ночного клуба "Наутилус". Исполнитель 10 октября заложил взрывное устройство в автомобиль жертвы и с помощью дистанционного пульта управления в нужный момент активировал его - потерпевший скончался от полученных повреждений. По информации СК, заказчик длительное время прилагал усилия, чтобы убийство не было раскрыто.
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"Заказчиком оказался известный 49-летний бизнесмен, который за денежное вознаграждение нанял своего знакомого. В настоящее время в отношении обоих фигурантов по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что исполнитель преступления - один из членов "Трифоновской банды": они нападали на предпринимателей с оружием, вымогали деньги, убивали людей, в том числе чтобы завладеть коммерческими предприятиями и деньгами.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, следствие полагает, что заказчик убийства - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп" Армен Бабакохян. Бизнес основал его отец, сейчас генеральным директором компании является брат подозреваемого Эдуард.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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