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"Алроса" прокомментировала новые санкции США - РИА Новости, 08.04.2022
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"Алроса" прокомментировала новые санкции США
"Алроса" прокомментировала новые санкции США - РИА Новости, 08.04.2022
"Алроса" прокомментировала новые санкции США
Попавшая под американские санкции "Алроса" имеет большой запас прочности и финансово устойчива, работает над сохранением объемов производства, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:01
2022-04-08T13:01
экономика
алроса
сша
санкции
украина
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Попавшая под американские санкции "Алроса" имеет большой запас прочности и финансово устойчива, работает над сохранением объемов производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе алмазодобывающей компании.Последние санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса": американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая."Алроса" – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации мы стремимся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства. У "Алросы" серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости. Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены. Специалисты компании работают над обеспечением бесперебойных поставок всего необходимого для дальнейшего поддержания производства", - рассказали в пресс-службе.В компании также прокомментировали персональные санкции, введенные Великобританией в отношении ее руководителя. "Генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов никогда не имел за рубежом никакой собственности", - сказали в пресс-службе.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
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экономика, алроса, сша, санкции, украина
13:01 08.04.2022
 
"Алроса" прокомментировала новые санкции США

Попавшая под санкции "Алроса" заявила о большом запасе прочности и финансовой устойчивости

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО "Бриллианты Алроса"
Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО "Бриллианты Алроса". Архивное фото
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Попавшая под американские санкции "Алроса" имеет большой запас прочности и финансово устойчива, работает над сохранением объемов производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе алмазодобывающей компании.
Последние санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса": американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая.
"Алроса" – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации мы стремимся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства. У "Алросы" серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости. Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены. Специалисты компании работают над обеспечением бесперебойных поставок всего необходимого для дальнейшего поддержания производства", - рассказали в пресс-службе.
В компании также прокомментировали персональные санкции, введенные Великобританией в отношении ее руководителя. "Генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов никогда не имел за рубежом никакой собственности", - сказали в пресс-службе.
АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
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Глава "Алросы" попросил наполовину снизить зарплату из-за санкций
 
ЭкономикаАлросаСШАСанкцииУкраина
 
 
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