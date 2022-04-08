https://ria.ru/20220408/alrosa-1782494516.html

"Алроса" прокомментировала новые санкции США

"Алроса" прокомментировала новые санкции США - РИА Новости, 08.04.2022

"Алроса" прокомментировала новые санкции США

Попавшая под американские санкции "Алроса" имеет большой запас прочности и финансово устойчива, работает над сохранением объемов производства, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:01

2022-04-08T13:01

2022-04-08T13:01

экономика

алроса

сша

санкции

украина

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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Попавшая под американские санкции "Алроса" имеет большой запас прочности и финансово устойчива, работает над сохранением объемов производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе алмазодобывающей компании.Последние санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса": американский минфин предписал завершить финансовые операции с компанией до 7 мая."Алроса" – крупнейший работодатель и бюджетообразующая компания Якутии, в сложившейся ситуации мы стремимся сохранить объемы производства и выполнять принятые социальные обязательства. У "Алросы" серьезный запас прочности, высокий уровень финансовой устойчивости. Запасы, необходимые для работы в ближайшие месяцы, на производственные площадки завезены. Специалисты компании работают над обеспечением бесперебойных поставок всего необходимого для дальнейшего поддержания производства", - рассказали в пресс-службе.В компании также прокомментировали персональные санкции, введенные Великобританией в отношении ее руководителя. "Генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов никогда не имел за рубежом никакой собственности", - сказали в пресс-службе.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220303/zarplata-1776274994.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алроса, сша, санкции, украина