Рейтинг@Mail.ru
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса" - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/alrosa-1782418860.html
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса" - РИА Новости, 08.04.2022
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"
Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T03:19
2022-04-08T10:19
экономика
в мире
сша
алроса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_de5e48b381f29eae1c3a970f084633b8.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский Минфин.Ведомство выпустило генеральную лицензию, в которой предписало американским физическим и юридическим лицам завершить финансовые операции с "Алросой" до 7 мая 2022 года.Новые ограничения в отношении компании "Алроса" расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.Кроме того, под санкции попали восемь россиян и 29 организаций из России за "связь с Объединенной судостроительной корпорацией". В частности, в списке оказались гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков.Под санкции попали, среди прочего, конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод", судостроительный завод "Янтарь", ЦКБ "Рубин", КБ "Вымпел", "Севмаш" и другие предприятия.Помимо этого, Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782407849.html
https://ria.ru/20220408/ugol-1782413364.html
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782377160.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/50/1499755000_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_77df8011867ffaf6c22728e04c4fc007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, сша, алроса, россия
03:19 08.04.2022 (обновлено: 10:19 08.04.2022)
 
Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"

Санкции Минфина США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Алроса"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский Минфин.
Ведомство выпустило генеральную лицензию, в которой предписало американским физическим и юридическим лицам завершить финансовые операции с "Алросой" до 7 мая 2022 года.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 22:37В мире
Постпреды Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций
Новые ограничения в отношении компании "Алроса" расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Кроме того, под санкции попали восемь россиян и 29 организаций из России за "связь с Объединенной судостроительной корпорацией". В частности, в списке оказались гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Под санкции попали, среди прочего, конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод", судостроительный завод "Янтарь", ЦКБ "Рубин", КБ "Вымпел", "Севмаш" и другие предприятия.
Помимо этого, Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Добыча угля - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:31
Германия намерена прекратить импорт угля из России в течение 120 дней
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:45
Российская экономика выдержит американские санкции, заявили в МИД
 
ЭкономикаВ миреСШААлросаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала