https://ria.ru/20220408/alrosa-1782418860.html

Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"

Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса" - РИА Новости, 08.04.2022

Санкции США затронули крупнейшего в мире производителя алмазов "Алроса"

Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T03:19

2022-04-08T03:19

2022-04-08T10:19

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Новые санкции США против России затронули крупнейшего в мире производителя алмазов — российскую группу алмазодобывающих компаний "Алроса", заявил американский Минфин.Ведомство выпустило генеральную лицензию, в которой предписало американским физическим и юридическим лицам завершить финансовые операции с "Алросой" до 7 мая 2022 года.Новые ограничения в отношении компании "Алроса" расширяют уже введенные ранее санкции на привлечение капитала. Они предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.Кроме того, под санкции попали восемь россиян и 29 организаций из России за "связь с Объединенной судостроительной корпорацией". В частности, в списке оказались гендиректор ОСК Алексей Рахманов, глава Росморречфлота Андрей Лаврищев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, глава Росрыболовства Илья Шестаков.Под санкции попали, среди прочего, конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Невское ПКБ, "Адмиралтейские верфи", "Кронштадтский морской завод", судостроительный завод "Янтарь", ЦКБ "Рубин", КБ "Вымпел", "Севмаш" и другие предприятия.Помимо этого, Минфин США вывел из-под антироссийских санкций транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Некоторые компании заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782407849.html

https://ria.ru/20220408/ugol-1782413364.html

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782377160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, в мире, сша, алроса, россия