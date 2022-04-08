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Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро - РИА Новости, 08.04.2022
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро
ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:09
2022-04-08T14:09
2022-04-08T15:04
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии.Это меры приняли в рамках введенных ранее персональных санкций."Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию" сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро", — указывается в документе.В ЕК отметили, что Целевая группа координирует "исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии, россия, белоруссия, в мире
14:09 08.04.2022 (обновлено: 15:04 08.04.2022)
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму почти 30 миллиардов евро
БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости.
ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении
Европейской комиссии.
Это меры приняли в рамках введенных ранее персональных санкций.
"Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию" сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро", — указывается в документе.
В ЕК
отметили, что Целевая группа координирует "исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний".
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.