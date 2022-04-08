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Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро

Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро - РИА Новости, 08.04.2022

Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро

ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:09

2022-04-08T14:09

2022-04-08T15:04

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БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии.Это меры приняли в рамках введенных ранее персональных санкций."Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию" сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро", — указывается в документе.В ЕК отметили, что Целевая группа координирует "исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, санкции, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии, россия, белоруссия, в мире