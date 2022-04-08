Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/aktivy-1782513467.html
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро - РИА Новости, 08.04.2022
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро
ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:09
2022-04-08T15:04
евросоюз
санкции
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии.Это меры приняли в рамках введенных ранее персональных санкций."Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию" сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро", — указывается в документе.В ЕК отметили, что Целевая группа координирует "исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html
https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782479751.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, санкции, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии, россия, белоруссия, в мире
14:09 08.04.2022 (обновлено: 15:04 08.04.2022)
 
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на 30 миллиардов евро

Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму почти 30 миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. ЕС заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций на сумму почти в 30 миллиардов евро, говорится в заявлении Европейской комиссии.
Это меры приняли в рамках введенных ранее персональных санкций.
"Целевая группа ЕС по замораживанию и изъятию" сообщила о замороженных активах на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такие активы, как суда, вертолеты, недвижимость, предметы искусства. Кроме того, были заблокированы транзакции на сумму порядка 196 миллиардов евро", — указывается в документе.
В ЕК отметили, что Целевая группа координирует "исполнение санкций ЕС против российских и белорусских лиц и компаний".
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
08:00
Европа может сделать Молдавию великой газовой державой
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
12:19
Британия ввела санкции против дочерей Путина
 
ЕвросоюзСанкцииЕврокомиссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала