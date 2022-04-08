https://ria.ru/20220408/acer-1782527666.html
Компания Acer приостановила деятельность в России
Компания Acer приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.04.2022
Компания Acer приостановила деятельность в России
Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:55
2022-04-08T14:55
2022-04-08T14:55
сша
россия
тайвань
гоминьдан
acer, inc.
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из заявления компании, опубликованного в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.В заявлении отмечается, что компания Acer "внимательно следит" за конфликтом между Россией и Украиной."В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", - говорится в заявлении.Компания также выразила надежду на то, что мир будет восстановлен "как можно скорее".Ранее власти Тайваня объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Как сообщило министерства экономики острова, Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию. Теперь тайваньские компании должны заранее получить специальную экспортную лицензию, прежде чем осуществлять поставки в Россию продукции из установленного списка высокотехнологичных товаров.Отмечалось, что целью усиления контроля является предотвращение экспорта высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях.Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, тайвань, гоминьдан, acer, inc., в мире
Компания Acer приостановила деятельность в России
Тайваньский производитель электроники Acer приостановил деятельность в России
ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из заявления компании, опубликованного в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.
В заявлении отмечается, что компания Acer "внимательно следит" за конфликтом между Россией
и Украиной
.
"В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", - говорится в заявлении.
Компания также выразила надежду на то, что мир будет восстановлен "как можно скорее".
Ранее власти Тайваня
объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Как сообщило министерства экономики острова, Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию. Теперь тайваньские компании должны заранее получить специальную экспортную лицензию, прежде чем осуществлять поставки в Россию продукции из установленного списка высокотехнологичных товаров.
Отмечалось, что целью усиления контроля является предотвращение экспорта высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях.
Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй
присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США
и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая
силы Гоминьдана
во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.