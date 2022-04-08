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Компания Acer приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.04.2022
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Компания Acer приостановила деятельность в России
Компания Acer приостановила деятельность в России - РИА Новости, 08.04.2022
Компания Acer приостановила деятельность в России
Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:55
2022-04-08T14:55
сша
россия
тайвань
гоминьдан
acer, inc.
в мире
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из заявления компании, опубликованного в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.В заявлении отмечается, что компания Acer "внимательно следит" за конфликтом между Россией и Украиной."В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", - говорится в заявлении.Компания также выразила надежду на то, что мир будет восстановлен "как можно скорее".Ранее власти Тайваня объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Как сообщило министерства экономики острова, Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию. Теперь тайваньские компании должны заранее получить специальную экспортную лицензию, прежде чем осуществлять поставки в Россию продукции из установленного списка высокотехнологичных товаров.Отмечалось, что целью усиления контроля является предотвращение экспорта высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях.Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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сша, россия, тайвань, гоминьдан, acer, inc., в мире
14:55 08.04.2022
 
Компания Acer приостановила деятельность в России

Тайваньский производитель электроники Acer приостановил деятельность в России

© РИА Новости / Валерий МельниковФирменный магазин Acer
Фирменный магазин Acer - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Фирменный магазин Acer
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в России "в связи с недавними событиями" вокруг Украины, следует из заявления компании, опубликованного в пятницу в официальном аккаунте компании в социальной сети Twitter.
В заявлении отмечается, что компания Acer "внимательно следит" за конфликтом между Россией и Украиной.
"В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России", - говорится в заявлении.
Компания также выразила надежду на то, что мир будет восстановлен "как можно скорее".
Ранее власти Тайваня объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в РФ в рамках санкций. Как сообщило министерства экономики острова, Тайвань расширил список высокотехнологичных товаров, в отношении которых осуществляется строгий экспортный контроль в случае поставок в Россию. Теперь тайваньские компании должны заранее получить специальную экспортную лицензию, прежде чем осуществлять поставки в Россию продукции из установленного списка высокотехнологичных товаров.
Отмечалось, что целью усиления контроля является предотвращение экспорта высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях.
Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер. После этого поставки продукции в Россию прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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СШАРоссияТайваньГоминьданAcer, Inc.В мире
 
 
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