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Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/zooparki-1782311397.html
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине
Зоопарки России оперативно откликнулись и начали высылать деньги в помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:07
2022-04-07T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
общество
нижний новгород
украина
донбасс
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зоопарки России оперативно откликнулись и начали высылать деньги в помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе, в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью.Акулова отметила, что помочь можно и материально, присылав любую сумму на счёт Фонда национальной природы. Еженедельно Московский зоопарк будет отчитываться о собранных и потраченных суммах. Отчеты будут размещаться на официальных ресурсах фонда и Московского зоопарка."Мы только вчера разослали информацию, и люди уже откликнулись, зоопарки кто-то по 100 тысяч пересылает, кто-то по 300", - сообщила Акулова.Она отметила, что уже выслали деньги в частном порядке, в рамках личной благотворительной инициативы владельцы Краснодарского зоопарка, зоопарка Нижнего Новгорода, Тульского экзотариума, зоопарка Екатеринбурга, а также Ижевского и Красноярского зоопарков.
https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html
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нижний новгород
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общество, нижний новгород, украина, донбасс, московский зоопарк
15:07 07.04.2022 (обновлено: 17:52 07.04.2022)
 
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине

Российские зоопарки начали высылать деньги на помощь коллегам в Донбассе и на Украине

© РИА Новости / Вера КостамоДокучаевский зоопарк, Донбасс
Докучаевский зоопарк, Донбасс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Докучаевский зоопарк, Донбасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зоопарки России оперативно откликнулись и начали высылать деньги в помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе, в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью.
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Акулова отметила, что помочь можно и материально, присылав любую сумму на счёт Фонда национальной природы. Еженедельно Московский зоопарк будет отчитываться о собранных и потраченных суммах. Отчеты будут размещаться на официальных ресурсах фонда и Московского зоопарка.
"Мы только вчера разослали информацию, и люди уже откликнулись, зоопарки кто-то по 100 тысяч пересылает, кто-то по 300", - сообщила Акулова.
Она отметила, что уже выслали деньги в частном порядке, в рамках личной благотворительной инициативы владельцы Краснодарского зоопарка, зоопарка Нижнего Новгорода, Тульского экзотариума, зоопарка Екатеринбурга, а также Ижевского и Красноярского зоопарков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоНижний НовгородУкраинаДонбассМосковский зоопарк
 
 
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