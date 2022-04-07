https://ria.ru/20220407/zooparki-1782311397.html
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине
Зоопарки России оперативно откликнулись и начали высылать деньги в помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:07
2022-04-07T15:07
2022-04-07T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Зоопарки России оперативно откликнулись и начали высылать деньги в помощь зоопаркам Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе, в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью.Акулова отметила, что помочь можно и материально, присылав любую сумму на счёт Фонда национальной природы. Еженедельно Московский зоопарк будет отчитываться о собранных и потраченных суммах. Отчеты будут размещаться на официальных ресурсах фонда и Московского зоопарка."Мы только вчера разослали информацию, и люди уже откликнулись, зоопарки кто-то по 100 тысяч пересылает, кто-то по 300", - сообщила Акулова.Она отметила, что уже выслали деньги в частном порядке, в рамках личной благотворительной инициативы владельцы Краснодарского зоопарка, зоопарка Нижнего Новгорода, Тульского экзотариума, зоопарка Екатеринбурга, а также Ижевского и Красноярского зоопарков.
https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html
https://ria.ru/20220329/pomosch-1780674667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, нижний новгород, украина, донбасс, московский зоопарк
15:07 07.04.2022 (обновлено: 17:52 07.04.2022)
Российские зоопарки помогут коллегам в Донбассе и на Украине
Российские зоопарки начали высылать деньги на помощь коллегам в Донбассе и на Украине