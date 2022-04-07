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Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
Московский зоопарк готов принять животных из зоопарков Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
общество
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский зоопарк готов принять животных из зоопарков Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе", в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью."Да, мы уже получили инструкцию от Росприроднадзора, как нужно правильно, какие документы нам нужно будет оформить. Они нам дали согласие, что мы можем принимать, раньше мы не имели права. Теперь будет все зависеть от руководителей зоопарков, если они примут решение, чтобы мы вывезли животное, то мы это сделаем", - сообщила Акулова.Она отметила, что места в зоопарке хватит, можно размещать в зоопитомнике Московского зоопарка, также есть возможность размещать в других зоопарках страны - руководители будут договариваться между собой и распределять животных, так как нужны специальные условия для разных животных, например, для хищников или жирафа.По ее словам, пока заявок на вывоз не поступало. "Нет, пока нет. Владельцы зоопарков в этом плане как курицы-наседки, охраняют своих животных. Для них это травма кого-то отправлять, поэтому нужно очень аккуратно с этой помощью",- сообщила Акулова.
https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780926346.html
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общество, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк
14:37 07.04.2022
 
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины

Московский зоопарк заявил о готовности принять животных из зоопарков Донбасса и Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный вход Московского зоопарка
Главный вход Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный вход Московского зоопарка
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский зоопарк готов принять животных из зоопарков Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе", в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью.
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"Да, мы уже получили инструкцию от Росприроднадзора, как нужно правильно, какие документы нам нужно будет оформить. Они нам дали согласие, что мы можем принимать, раньше мы не имели права. Теперь будет все зависеть от руководителей зоопарков, если они примут решение, чтобы мы вывезли животное, то мы это сделаем", - сообщила Акулова.
Она отметила, что места в зоопарке хватит, можно размещать в зоопитомнике Московского зоопарка, также есть возможность размещать в других зоопарках страны - руководители будут договариваться между собой и распределять животных, так как нужны специальные условия для разных животных, например, для хищников или жирафа.
По ее словам, пока заявок на вывоз не поступало. "Нет, пока нет. Владельцы зоопарков в этом плане как курицы-наседки, охраняют своих животных. Для них это травма кого-то отправлять, поэтому нужно очень аккуратно с этой помощью",- сообщила Акулова.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоУкраинаДонбассФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопарк
 
 
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