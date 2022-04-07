https://ria.ru/20220407/zoopark-1782303151.html
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
Московский зоопарк готов принять животных из зоопарков Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
обострение ситуации в днр и лнр
общество
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Московский зоопарк готов принять животных из зоопарков Донбасса и Украины, сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В четверг в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины "#МыВместе", в 14.00 из зоопарка уехал первый грузовик с помощью."Да, мы уже получили инструкцию от Росприроднадзора, как нужно правильно, какие документы нам нужно будет оформить. Они нам дали согласие, что мы можем принимать, раньше мы не имели права. Теперь будет все зависеть от руководителей зоопарков, если они примут решение, чтобы мы вывезли животное, то мы это сделаем", - сообщила Акулова.Она отметила, что места в зоопарке хватит, можно размещать в зоопитомнике Московского зоопарка, также есть возможность размещать в других зоопарках страны - руководители будут договариваться между собой и распределять животных, так как нужны специальные условия для разных животных, например, для хищников или жирафа.По ее словам, пока заявок на вывоз не поступало. "Нет, пока нет. Владельцы зоопарков в этом плане как курицы-наседки, охраняют своих животных. Для них это травма кого-то отправлять, поэтому нужно очень аккуратно с этой помощью",- сообщила Акулова.
https://ria.ru/20220331/pomosch-1781080157.html
https://ria.ru/20220330/pomosch-1780926346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк
Московский зоопарк готов принять животных из Донбасса и Украины
Московский зоопарк заявил о готовности принять животных из зоопарков Донбасса и Украины