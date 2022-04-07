https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782366791.html

Кадыров назвал Жириновского одним из самых ярких российских политиков

Кадыров назвал Жириновского одним из самых ярких российских политиков - РИА Новости, 07.04.2022

Кадыров назвал Жириновского одним из самых ярких российских политиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из самых ярких представителей российской политики. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:00

2022-04-07T18:00

2022-04-07T18:00

политика

госдума рф

владимир жириновский

умер владимир жириновский

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 7 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был одним из самых ярких представителей российской политики.Жириновский ушел из жизни на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни."Владимир Вольфович был одним из самых ярких представителей российской политики. Бывали случаи, когда наши с ним взгляды расходились по причине его резких высказываний, но порывы эмоций по любой злободневной теме всегда были присущи Владимиру Жириновскому. К нему относились по-разному, но мнение Владимира Жириновского по любому вопросу всегда было интересно и вызывало большую реакцию и резонанс в обществе", - цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства Чечни.Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам Жириновского, по мнению главы региона, смерть лидера ЛДПР большая потеря для Госдумы и "всей российской политики в целом".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, владимир жириновский, умер владимир жириновский, рамзан кадыров