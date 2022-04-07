https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782334205.html

Мишустин: Мурашко каждый день занимался помощью в лечении Жириновского

Мишустин: Мурашко каждый день занимался помощью в лечении Жириновского - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин: Мурашко каждый день занимался помощью в лечении Жириновского

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ежедневно занимался вопросами лечения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, делал все возможное, чтобы помочь,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:14

2022-04-07T16:14

2022-04-07T16:59

умер владимир жириновский

политика

здоровье - общество

владимир жириновский

михаил мурашко

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ежедневно занимался вопросами лечения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, делал все возможное, чтобы помочь, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме."Михаил Альбертович Мурашко, наш министр, каждый день занимался тем, чтобы все сделать, что можно, от наших врачей, сам лично приезжал с утра, начинал свой рабочий день с консилиума и делал все возможное, чтобы помочь, но вот так судьба распорядилась", - сказал премьер-министр.Мишустин также отметил, что ему лично будет не хватать Жириновского. "Владимир Вольфович Жириновский, больно, больно всем, я вижу, как вы все в этом смысле переживаете… Было пусто, когда мы узнали, когда мы узнали, что Владимир Вольфович болеет... Но конечно, нам его очень не хватает сегодня, мне лично не хватает", - добавил Мишустин.Владимир Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

умер владимир жириновский, политика, здоровье - общество, владимир жириновский, михаил мурашко, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году