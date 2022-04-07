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Мишустин, правительство и депутаты почтили память Жириновского

Мишустин, правительство и депутаты почтили память Жириновского - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин, правительство и депутаты почтили память Жириновского

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены кабмина и депутаты Госдумы почтили память лидера ЛДПР Владимира Жириновского. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:37

2022-04-07T15:37

2022-04-07T15:42

умер владимир жириновский

политика

госдума рф

правительство рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

владимир жириновский

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены кабмина и депутаты Госдумы почтили память лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Мишустин в четверг приехал в Госдуму, чтобы выступить с традиционным ежегодным отчетом о работе правительства. После вступительного слова и вопросов от депутатов традиционно выступают лидеры фракций. После выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова был показан ролик, посвященный Жириновскому. Выступать от ЛДПР никто не стал. После видео все члены кабмина, включая премьер-министра, и депутаты встали и поаплодировали, отдав дань памяти политика.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

умер владимир жириновский, политика, госдума рф, правительство рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, владимир жириновский