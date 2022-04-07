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ЛДПР предложила переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского

ЛДПР предложила переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского - РИА Новости, 07.04.2022

ЛДПР предложила переименовать Луков переулок в Москве в честь Жириновского

ЛДПР будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР, сообщил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:09

2022-04-07T13:09

2022-04-07T13:09

политика

россия

москва

лдпр

владимир жириновский

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ЛДПР будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР, сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов журналистам."Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок, в котором находится штаб-квартира ЛДПР и где начиналась история ЛДПР, был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей", - сказал он.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в среду на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, москва, лдпр, владимир жириновский, умер владимир жириновский