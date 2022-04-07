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Песков назвал Жириновского неотъемлемой частью новейшей истории России

Песков назвал Жириновского неотъемлемой частью новейшей истории России - РИА Новости, 07.04.2022

Песков назвал Жириновского неотъемлемой частью новейшей истории России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России, а его работа была направлена на укрепление страны и улучшение жизни людей,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:35

политика

россия

умер владимир жириновский

дмитрий песков

владимир жириновский

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России, а его работа была направлена на укрепление страны и улучшение жизни людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны и, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. И всегда все, что он делал, так или иначе было направлено на улучшение жизни наших людей и вообще направлено на укрепление нашей страны. Наверное, вот этим объясняется", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, чем объяснить тот факт, что болезнь и смерть Жириновского стали не просто внутрипартийным событием, а заняли заметное место в информационном пространстве России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, умер владимир жириновский, дмитрий песков, владимир жириновский