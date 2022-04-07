https://ria.ru/20220407/zhirinovskiy-1782262333.html

Путин обязательно простится с Жириновским, заявили в Кремле

Путин обязательно простится с Жириновским, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.04.2022

Путин обязательно простится с Жириновским, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:26

2022-04-07T12:26

2022-04-07T12:26

политика

умер владимир жириновский

владимир путин

дмитрий песков

владимир жириновский

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент обязательно попрощается с Жириновским", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент приехать на прощание с Жириновским в пятницу.Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, умер владимир жириновский, владимир путин, дмитрий песков, владимир жириновский