https://ria.ru/20220407/zheleznayadoroga-1782275366.html

Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров

Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров - РИА Новости, 07.04.2022

Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров

Около 323 тысяч пассажиров перевезла Октябрьская железная дорога по ретромаршрутам, первый из которых был запущен в июне 2017 года, сообщил начальник ОЖД Виктор РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:33

2022-04-07T16:33

туризм

сортавала

царское село

осташков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Около 323 тысяч пассажиров перевезла Октябрьская железная дорога по ретромаршрутам, первый из которых был запущен в июне 2017 года, сообщил начальник ОЖД Виктор Голомолзин конференции "PRO//Движение.Туризм".Первый стилизованный поезд на паровозной тяге "Селигер" отправился из Осташкова в Бологое. За почти пять лет им воспользовались более 29 тысяч человек.В числе наиболее популярных ретромаршрутов начальник ОЖД назвал "Рускеальский экспресс", ежедневно курсирующий из Сортавалы в Рускеалу. С июня 2019 года на нем проехали более 293 тысяч пассажиров."По моим ощущениям, это максимальное погружение в атмосферу, начиная от локомотивной бригады, которая имеет форменную одежду тех времен, и заканчивая интерьерами внутри вагонов", — сказал Голомолзин, добавив, в большинстве случаев они стилизованы под Николаевский поезд конца XIX — начала XX века.Он также уточнил, что ОЖД в 2022 году планирует запустить ряд новых туристических маршрутов, в том числе поезд Санкт-Петербург – Петрокрепость, а также по историческим местам Великого Новгорода. Летом также предполагается организовать "паровозную прогулку" из северной столицы в Царское Село.

https://ria.ru/20220406/bilety-1782105282.html

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Ольга Кабанова

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