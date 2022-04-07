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Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров - РИА Новости, 07.04.2022
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Туризм
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Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров
Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров - РИА Новости, 07.04.2022
Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров
Около 323 тысяч пассажиров перевезла Октябрьская железная дорога по ретромаршрутам, первый из которых был запущен в июне 2017 года, сообщил начальник ОЖД Виктор РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:33
2022-04-07T16:33
туризм
сортавала
царское село
осташков
октябрьская железная дорога
новости - туризм
туризм
туристы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Около 323 тысяч пассажиров перевезла Октябрьская железная дорога по ретромаршрутам, первый из которых был запущен в июне 2017 года, сообщил начальник ОЖД Виктор Голомолзин конференции "PRO//Движение.Туризм".Первый стилизованный поезд на паровозной тяге "Селигер" отправился из Осташкова в Бологое. За почти пять лет им воспользовались более 29 тысяч человек.В числе наиболее популярных ретромаршрутов начальник ОЖД назвал "Рускеальский экспресс", ежедневно курсирующий из Сортавалы в Рускеалу. С июня 2019 года на нем проехали более 293 тысяч пассажиров."По моим ощущениям, это максимальное погружение в атмосферу, начиная от локомотивной бригады, которая имеет форменную одежду тех времен, и заканчивая интерьерами внутри вагонов", — сказал Голомолзин, добавив, в большинстве случаев они стилизованы под Николаевский поезд конца XIX — начала XX века.Он также уточнил, что ОЖД в 2022 году планирует запустить ряд новых туристических маршрутов, в том числе поезд Санкт-Петербург – Петрокрепость, а также по историческим местам Великого Новгорода. Летом также предполагается организовать "паровозную прогулку" из северной столицы в Царское Село.
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сортавала
царское село
осташков
санкт-петербург
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сортавала, царское село, осташков, октябрьская железная дорога, новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, пассажиры, республика карелия
16:33 07.04.2022
 
Ретропоезда за четыре года перевезли более 300 тысяч пассажиров

В ретросоставах Октябрьской железной дороги за 4 года прокатилось около 300 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ моторвагонном депо "Санкт-Петербург–Московское" Октябрьской железной дороги
В моторвагонном депо Санкт-Петербург–Московское Октябрьской железной дороги - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Около 323 тысяч пассажиров перевезла Октябрьская железная дорога по ретромаршрутам, первый из которых был запущен в июне 2017 года, сообщил начальник ОЖД Виктор Голомолзин конференции "PRO//Движение.Туризм".
Первый стилизованный поезд на паровозной тяге "Селигер" отправился из Осташкова в Бологое. За почти пять лет им воспользовались более 29 тысяч человек.
В числе наиболее популярных ретромаршрутов начальник ОЖД назвал "Рускеальский экспресс", ежедневно курсирующий из Сортавалы в Рускеалу. С июня 2019 года на нем проехали более 293 тысяч пассажиров.
"По моим ощущениям, это максимальное погружение в атмосферу, начиная от локомотивной бригады, которая имеет форменную одежду тех времен, и заканчивая интерьерами внутри вагонов", — сказал Голомолзин, добавив, в большинстве случаев они стилизованы под Николаевский поезд конца XIX — начала XX века.
Он также уточнил, что ОЖД в 2022 году планирует запустить ряд новых туристических маршрутов, в том числе поезд Санкт-Петербург – Петрокрепость, а также по историческим местам Великого Новгорода. Летом также предполагается организовать "паровозную прогулку" из северной столицы в Царское Село.
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 16:27Туризм
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ТуризмСортавалаЦарское СелоОсташковОктябрьская железная дорогаНовости - ТуризмТуризмтуристыСанкт-ПетербургпассажирыРеспублика Карелия
 
 
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