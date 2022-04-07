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Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом
Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом - РИА Новости, 07.04.2022
Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом
Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, более чем на 80% - картофелем, молоком и овощами, заявил премьер-министр РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:27
2022-04-07T13:52
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, более чем на 80% - картофелем, молоком и овощами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он напомнил, что два года назад президент утвердил новую доктрину продовольственной безопасности. По словам Мишустина, эффективность её выполнения агропромом очень высока."Наша страна полностью обеспечивает себя – более чем на 100% – зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. То есть по первым двум позициям опережаем показатели доктрины почти в полтора раза. Достаточно высокий уровень – свыше 80% – по картофелю, молоку и овощам. Зачастую это продукция малых и личных хозяйств", - сказал Мишустин.Также, по его словам, продолжалось субсидирование из федерального бюджета закупок сельхозтехники отечественного производства и программы льготного лизинга. "Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов, другого необходимого оборудования", - добавил глава правительства.Есть и над чем работать в отрасли: сельхозпроизводителям нужно больше российских семян, отметил он. "Сейчас их доля составляет почти две трети. Президент поставил задачу – достигнуть обеспеченности в этой сфере в 75% через восемь лет. Будем наращивать производство, особенно учитывая нынешнюю непростую ситуацию", - добавил премьер-министр.Он отметил, что при поддержке государства уже создано 32 селекционно-семеноводческих и три селекционно-племенных центра. "По указанию президента в этом году выделим на них дополнительно не менее 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это поможет закрыть потребности наших аграриев", - сказал Мишустин.А чтобы у аграриев были средства на проведение посевной и инвестиции, правительство сохраняет, а сейчас и расширяет систему льготного кредитования. "Всего на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 миллиардов рублей, и они уже дали реальную отдачу - помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220405/tseny-1781918753.html
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Мишустин: "Россия на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом"
РОССИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 100% ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ ЗЕРНОМ И РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, РЫБОЙ И МЯСОМ, БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80% - КАРТОФЕЛЕМ, МОЛОКОМ И ОВОЩАМИ – МИШУСТИН
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:27 07.04.2022 (обновлено: 13:52 07.04.2022)
 
Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом

Мишустин: Россия более чем на сто процентов обеспечивает себя зерном и маслом

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, более чем на 80% - картофелем, молоком и овощами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Он напомнил, что два года назад президент утвердил новую доктрину продовольственной безопасности. По словам Мишустина, эффективность её выполнения агропромом очень высока.
"Наша страна полностью обеспечивает себя – более чем на 100% – зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. То есть по первым двум позициям опережаем показатели доктрины почти в полтора раза. Достаточно высокий уровень – свыше 80% – по картофелю, молоку и овощам. Зачастую это продукция малых и личных хозяйств", - сказал Мишустин.
Также, по его словам, продолжалось субсидирование из федерального бюджета закупок сельхозтехники отечественного производства и программы льготного лизинга. "Это позволило аграриям получить более 32 тысяч тракторов, комбайнов, другого необходимого оборудования", - добавил глава правительства.
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Есть и над чем работать в отрасли: сельхозпроизводителям нужно больше российских семян, отметил он. "Сейчас их доля составляет почти две трети. Президент поставил задачу – достигнуть обеспеченности в этой сфере в 75% через восемь лет. Будем наращивать производство, особенно учитывая нынешнюю непростую ситуацию", - добавил премьер-министр.
Он отметил, что при поддержке государства уже создано 32 селекционно-семеноводческих и три селекционно-племенных центра. "По указанию президента в этом году выделим на них дополнительно не менее 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это поможет закрыть потребности наших аграриев", - сказал Мишустин.
А чтобы у аграриев были средства на проведение посевной и инвестиции, правительство сохраняет, а сейчас и расширяет систему льготного кредитования. "Всего на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 миллиардов рублей, и они уже дали реальную отдачу - помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией", - добавил Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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