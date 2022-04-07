https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html
Вечно требующий помощи Зеленский разозлил британцев
"Пусть ЕС и платит": британцев возмутили очередные требования Зеленского - РИА Новости, 07.04.2022
Вечно требующий помощи Зеленский разозлил британцев
Читателей британского таблоида Daily Mail возмутили новые призывы Владимира Зеленского поставить Украине тяжелые вооружения. Многие выразили мнение, что Киев с... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:45
2022-04-07T11:45
2022-04-07T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Читателей британского таблоида Daily Mail возмутили новые призывы Владимира Зеленского поставить Украине тяжелые вооружения. Многие выразили мнение, что Киев с каждым разом требует все больше и из-за этого сложнее снизить напряженность."Нас потихоньку втягивают в этот конфликт, и ничем хорошим он не кончится", — считает Craig Millward."Я бы хотел, чтобы он просто заполз обратно под свой камень и сдался, а не пытался втянуть нас всех в третью мировую войну. Украина далеко не такой ангел, каким ее изображают", — добавил Wozzmonster2."Что-то здесь не так… Мы все осуждаем войну, но потом поддерживаем одну из сторон боеприпасами? Странно", — отметил Danflz."Ответил бы Зеленский на призыв о помощи от Великобритании, США или других стран, когда это было бы необходимо? Сомневаюсь!" — написал Briansi."А Украина платит за это оружие или наше предательское правительство просто дарит его за счет налогоплательщиков?" — задался вопросом Goodison23."Наши граждане страдают из-за низкого уровня жизни, в то время как Борис тратит миллиарды на этот конфликт в континентальной Европе. ЕС хотел, чтобы Украина присоединилась к ним, так вот пусть ЕС и платит за их защиту", — призвал Kernow Rebellion."Чем больше мы даем, тем больше он хочет. Зеленский явно не заинтересован в мире", — заключили читатели.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/gasparyan-1782164584.html
https://ria.ru/20220406/meksika-1782164775.html
https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782013453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, санкции в отношении россии
11:45 07.04.2022 (обновлено: 16:38 07.04.2022)
"Пусть ЕС и платит": британцев возмутили очередные требования Зеленского
Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за очередных призывов Зеленского к поставкам оружия
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Читателей британского таблоида Daily Mail
возмутили новые призывы Владимира Зеленского поставить Украине тяжелые вооружения. Многие выразили мнение, что Киев с каждым разом требует все больше и из-за этого сложнее снизить напряженность.
"Нас потихоньку втягивают в этот конфликт, и ничем хорошим он не кончится", — считает Craig Millward.
"Я бы хотел, чтобы он просто заполз обратно под свой камень и сдался, а не пытался втянуть нас всех в третью мировую войну. Украина
далеко не такой ангел, каким ее изображают", — добавил Wozzmonster2.
"Что-то здесь не так… Мы все осуждаем войну, но потом поддерживаем одну из сторон боеприпасами? Странно", — отметил Danflz.
"Ответил бы Зеленский на призыв о помощи от Великобритании
, США
или других стран, когда это было бы необходимо? Сомневаюсь!" — написал Briansi.
"А Украина платит за это оружие или наше предательское правительство просто дарит его за счет налогоплательщиков?" — задался вопросом Goodison23.
"Наши граждане страдают из-за низкого уровня жизни, в то время как Борис тратит миллиарды на этот конфликт в континентальной Европе. ЕС хотел, чтобы Украина присоединилась к ним, так вот пусть ЕС и платит за их защиту", — призвал Kernow Rebellion.
"Чем больше мы даем, тем больше он хочет. Зеленский явно не заинтересован в мире", — заключили читатели.
Спецоперация по защите Донбасса
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.