https://ria.ru/20220407/zdorove-1781902292.html

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья - РИА Новости, 07.04.2022

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T01:10

2022-04-07T01:10

2022-04-07T01:10

справки

всемирный день здоровья

воз

оон

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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.В 2018 году Всемирный день здоровья прошел под лозунгом "Здоровье для всех". В 2019 году ВОЗ уделила особое внимание теме всеобщего охвата услугами здравоохранения. В 2020 году Всемирный день здоровья проводился в поддержку медицинских сестер и акушерок в рамках Международного года работников сестринских и акушерских служб.В 2021 году Всемирный день здоровья прошел под девизом "Построим более справедливый, более здоровый мир". Тема Всемирного дня здоровья в 2022 году – "Наша планета, наше здоровье".На фоне продолжающейся пандемии, планетарного экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, астма и болезни сердца, ВОЗ намерена обратить внимание мирового сообщества на срочные действия, необходимые для защиты здоровья человека и планеты, и укрепить движение за создание общества, ориентированного на благополучие человека.Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис – самая большая угроза здоровью человека.По оценкам ВОЗ, за последние 50 лет в результате человеческой деятельности, особенно сжигания ископаемых видов топлива, в нижних слоях атмосферы скопились углекислый газ и другие парниковые газы в количествах, достаточных для удержания излишнего тепла и воздействия на глобальный климат. За последние 130 лет температура в мире возросла примерно на 0,85°С.Несмотря на то, что глобальное потепление может приносить некоторые местные преимущества, такие как уменьшение числа случаев смерти в местах с умеренным климатом и рост производства пищевых продуктов в определенных районах, общие последствия изменения климата для здоровья, по всей видимости, будут в подавляющем большинстве случаев негативными. Изменение климата воздействует на социальные и связанные с окружающей средой факторы здоровья – чистый воздух, безопасную питьевую воду, пищевые продукты в достаточном количестве и надежный кров.Крайне высокая температура воздуха непосредственно приводит к смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, особенно среди пожилых людей.К тому же, из-за высокой температуры в воздухе повышаются уровни озона и других загрязнителей, что усугубляет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.Кроме того, во время сильной жары повышаются уровни пыльцы растений и других аэроаллергенов. Они могут провоцировать астму, от которой страдает около 300 миллионов человек.Климатические условия также оказывают сильное воздействие на болезни, передающиеся через воду, и болезни, передающиеся насекомыми, моллюсками и другими холоднокровными животными.По данным ООН, число зарегистрированных стихийных бедствий в мире, связанных с погодой, за период с 1960-х годов более чем утроилось. Ежегодно эти бедствия приводят более чем к 60 тысячам случаев смерти, главным образом, в развивающихся странах.В ВОЗ отмечают, что экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят к вынужденному перемещению и людей и ухудшению их здоровья. Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в системы производства пищевых продуктов. Производство вредных для здоровья продуктов питания и напитков с высокой степенью переработки, на долю которого приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых газов во всем мире, приводит к массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.В ВОЗ отмечают, что оценка последствий изменения климата для здоровья может быть весьма приблизительной. Изменение климата, как ожидается, вызовет около 250 тысяч смертей дополнительно в год в период с 2030 по 2050 год, порядка 38 тысяч человек умрут из-за воздействия жары на престарелых, 48 тысяч – из-за диареи, 60 тысяч – из-за малярии и 95 тысяч – из-за детского недоедания. Эксперты ООН заявляют, что пандемия COVID-19 продемонстрировала не только мощную роль науки в деле охраны здоровья, но и проявления неравенства во всем мире. На фоне пандемии проявились слабые звенья во всех сферах жизни общества и стала очевидна насущная необходимость в построении "общества благополучия", ориентированного на укрепление здоровья ныне живущих и будущих поколений без нарушения предельных норм эксплуатации окружающей среды. Нынешний экономический уклад приводит к несправедливому распределению доходов, богатства и власти, в результате чего слишком много людей живут в условиях бедности и нестабильности.Эксперты ВОЗ считают, чтобы прервать гибельный для планеты и здоровья человека порочный круг, требуются действия законодателей, реформирование корпоративных структур и поддержка и побуждение людей к здоровому образу жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, всемирный день здоровья, воз, оон