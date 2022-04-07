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Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/zavod-1782365245.html
Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме
Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме - РИА Новости, 07.04.2022
Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме
Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области, там они обнаружили "свидетельства тесного... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:55
2022-04-07T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области, там они обнаружили "свидетельства тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения". Об этом сообщило Минобороны."Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", — уточнили в министерстве.Также найдены документация, чертежи и журналы, в которых, как утверждает российское ведомство, "отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ".Саму территорию предприятия украинские боевики превратили в укрепрайон. Минобороны отметило, что бои завершились несколько дней назад. При отступлении ВСУ оставили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.Вчера в Москве заявили, что украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма. Как утверждается, погибли несколько мирных жителей, но число жертв не приводилось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/tekhnika-1782219498.html
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харьковская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:55 07.04.2022 (обновлено: 19:43 07.04.2022)
 
Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме

Минобороны сообщило о взятии под контроль приборостроительного завода в Харьковской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ударный вертолет Ми-28 ВКС России во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области, там они обнаружили "свидетельства тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения". Об этом сообщило Минобороны.
"Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", — уточнили в министерстве.
Движение боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец. Кадры Минобороны РФ
Вчера, 09:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появилось видео переправы российской военной техники через Северский Донец
Также найдены документация, чертежи и журналы, в которых, как утверждает российское ведомство, "отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ".
Саму территорию предприятия украинские боевики превратили в укрепрайон. Минобороны отметило, что бои завершились несколько дней назад. При отступлении ВСУ оставили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 20:41
Под Харьковом уничтожена военная техника и оружие зарубежного производства
Вчера в Москве заявили, что украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма. Как утверждается, погибли несколько мирных жителей, но число жертв не приводилось.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Высокоточным ударом уничтожен командный пункт теробороны под Харьковом
 
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