https://ria.ru/20220407/zavod-1782365245.html

Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме

Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме - РИА Новости, 07.04.2022

Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме

Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области, там они обнаружили "свидетельства тесного... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:55

2022-04-07T17:55

2022-04-07T19:43

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области, там они обнаружили "свидетельства тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения". Об этом сообщило Минобороны."Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", — уточнили в министерстве.Также найдены документация, чертежи и журналы, в которых, как утверждает российское ведомство, "отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ".Саму территорию предприятия украинские боевики превратили в укрепрайон. Минобороны отметило, что бои завершились несколько дней назад. При отступлении ВСУ оставили переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.Вчера в Москве заявили, что украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району Изюма. Как утверждается, погибли несколько мирных жителей, но число жертв не приводилось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/tekhnika-1782219498.html

https://ria.ru/20220406/vooruzhenie-1782180729.html

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781975919.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр