https://ria.ru/20220407/yugra-1782362383.html

Комплекс "Барсова гора" в Югре может стать проектом федерального уровня

Комплекс "Барсова гора" в Югре может стать проектом федерального уровня - РИА Новости, 07.04.2022

Комплекс "Барсова гора" в Югре может стать проектом федерального уровня

Музейный комплекс "Барсова гора", строительство которого началось в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, может стать проектом федерального... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:40

2022-04-07T17:40

2022-04-07T18:01

ханты-мансийский автономный округ

гиза

зарядье

ханты-мансийский автономный округ

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Музейный комплекс "Барсова гора", строительство которого началось в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, может стать проектом федерального уровня, заявил журналистам глава департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.Проект музейно-туристического комплекса "Барсова гора" был накануне презентован Координационному совету Югры. Комплекс площадью 17 квадратных километров на начальном этапе будет включать в себя туристическую тропу "ЧелоВечность" в зоне размещения 32 объектов культурного наследия федерального значения и музей, где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища.Как отметил Зайцев, по всем критериям проект "Барсова гора" получил наивысшую оценку. По его словам, при комплексном развитии проекта и с учетом всех стейкхолдеров, он может выйти на федеральный уровень."Проект должен стать первым на территории региона местом культурно-исторического отдыха федерального уровня. Консультантам, которые у нас работали, мы ставили задачу найти проект в Югре, который должен стать федеральным, и как раз самые большие перспективы у проекта "Барсово гора". Разработчики сравнили даже, что если реализовать те задумки, которые они нам предложили, то "Барсова гора" может конкурировать с проектом Зарядье в Москве", - сказал Зайцев.По словам главы муниципалитета Андрея Трубецкого, при возможной поддержке средствами регионального и федерального бюджетов проект мог бы стать гораздо масштабнее."Проект большой, для нас знаковый, дорогой. По уникальности это место ничуть не уступает пирамидам Гизы. Мы его и проектируем, и начинаем строить за счет местного бюджета. Мы презентовали этот проект, где-то подспудно имея желание обратиться за помощью, за поддержкой, потому что даже 360 миллионов рублей для бюджета муниципального образования, то есть для местного бюджета, - значимая нагрузка", - отметил Трубецкой.Он добавил, что по итогам круглого стола власти муниципалитета попросили депутатов окружной думы обратиться в правительство округа, поддержать проект создания туристско-музейного комплекса "Барсова гора" и рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки на его реализацию.

https://ria.ru/20211223/trubetskoy-1765070097.html

https://ria.ru/20211012/park-1754239310.html

гиза

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гиза, зарядье, ханты-мансийский автономный округ, новости - туризм