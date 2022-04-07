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YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" - РИА Новости, 07.04.2022
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YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" - РИА Новости, 07.04.2022
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо комментария, где размещен измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:17
2022-04-07T17:17
марк бернес
технологии
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо комментария, где размещен измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее СМИ сообщили, что YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса."В комментариях под видео песни "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.РКН отметил, что в июне 2016 года Роскомнадзор направил администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала."Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации", - добавили в ведомстве.
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марк бернес, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
17:17 07.04.2022
 
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"

YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо экстремистского комментария

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо комментария, где размещен измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Ранее СМИ сообщили, что YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса.
"В комментариях под видео песни "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.
РКН отметил, что в июне 2016 года Роскомнадзор направил администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала.
"Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации", - добавили в ведомстве.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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