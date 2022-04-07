https://ria.ru/20220407/youtube-1782355947.html
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" - РИА Новости, 07.04.2022
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо комментария, где размещен измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:17
2022-04-07T17:17
2022-04-07T17:17
марк бернес
технологии
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо комментария, где размещен измененный текст стихотворения, внесенный в список экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Ранее СМИ сообщили, что YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса."В комментариях под видео песни "Хотят ли русские войны" в исполнении Марка Бернеса был размещен измененный текст стихотворения, внесенный Минюстом России в список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.РКН отметил, что в июне 2016 года Роскомнадзор направил администрации YouTube требование о необходимости удаления указанного материала."Администрация видеохостинга вместо удаления отдельного комментария, содержащего экстремистский материал, ограничила доступ к самой видеозаписи, которая не содержит запрещенной информации", - добавили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/youtube-1782263391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк бернес, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны"
YouTube заблокировал песню "Хотят ли русские войны" вместо экстремистского комментария