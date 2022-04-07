Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/yemen-1782213087.html
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами - РИА Новости, 07.04.2022
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами
Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:29
2022-04-07T08:54
в мире
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
персидский залив
йемен
саудовская аравия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3528aa05d3fc31d6312da34549cf5da.jpg
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на территориях под управлением бывшего международно признанного правительства, и призвала начать переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщило в четверг Саудовское государственное агентство новостей SPA.Рано утром в четверг президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади объявил о передаче всей власти вновь созданному президентскому руководящему совету, куда вошли восемь политических лидеров различных политических и военных сил Йемена, в том числе правящего на юге сепаратистского Переходного совета Южного Йемена."Королевство приветствует объявление президентом Йемена о создании президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики согласно конституции Йемена, инициативе стран Персидского залива для реализации задач переходного периода", - говорится в сообщении от имени властей страны.Саудовская Аравия призвала новый президентский совет Йемена "начать переговоры с хуситами под эгидой ООН для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране".Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в четверг утром провел встречу с членами нового совета, во время которой заявил о поддержке новой структуры. Он выразил надежду, что президентский совет Йемена "примет участие в создании новой страницы в истории Йемена по переходу от войны к миру".
https://ria.ru/20220407/yemen-1782210293.html
https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html
персидский залив
йемен
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7d98a6ea703ba5f994ffd4009f4be06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), персидский залив, йемен, саудовская аравия, оон
08:29 07.04.2022 (обновлено: 08:54 07.04.2022)
 
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами

Саудовская Аравия призвала президентский совет Йемена начать переговоры с хуситами

© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на территориях под управлением бывшего международно признанного правительства, и призвала начать переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщило в четверг Саудовское государственное агентство новостей SPA.
Рано утром в четверг президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади объявил о передаче всей власти вновь созданному президентскому руководящему совету, куда вошли восемь политических лидеров различных политических и военных сил Йемена, в том числе правящего на юге сепаратистского Переходного совета Южного Йемена.
Президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
07:50
Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
"Королевство приветствует объявление президентом Йемена о создании президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики согласно конституции Йемена, инициативе стран Персидского залива для реализации задач переходного периода", - говорится в сообщении от имени властей страны.
Саудовская Аравия призвала новый президентский совет Йемена "начать переговоры с хуситами под эгидой ООН для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране".
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в четверг утром провел встречу с членами нового совета, во время которой заявил о поддержке новой структуры. Он выразил надежду, что президентский совет Йемена "примет участие в создании новой страницы в истории Йемена по переходу от войны к миру".
Последствия авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в столице Йемена Сане. 18 января 2022 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 00:19
Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
 
В миреМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Персидский заливЙеменСаудовская АравияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала