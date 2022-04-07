08:29 07.04.2022 (обновлено: 08:54 07.04.2022)
Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами
Саудовская Аравия призвала президентский совет Йемена начать переговоры с хуситами
© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов. Архивное фото
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на территориях под управлением бывшего международно признанного правительства, и призвала начать переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщило в четверг Саудовское государственное агентство новостей SPA.
Рано утром в четверг президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади объявил о передаче всей власти вновь созданному президентскому руководящему совету, куда вошли восемь политических лидеров различных политических и военных сил Йемена, в том числе правящего на юге сепаратистского Переходного совета Южного Йемена.
"Королевство приветствует объявление президентом Йемена о создании президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики согласно конституции Йемена, инициативе стран Персидского залива для реализации задач переходного периода", - говорится в сообщении от имени властей страны.
Саудовская Аравия призвала новый президентский совет Йемена "начать переговоры с хуситами под эгидой ООН для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране".
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в четверг утром провел встречу с членами нового совета, во время которой заявил о поддержке новой структуры. Он выразил надежду, что президентский совет Йемена "примет участие в создании новой страницы в истории Йемена по переходу от войны к миру".
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