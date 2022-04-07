https://ria.ru/20220407/yemen-1782213087.html

Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами

Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами - РИА Новости, 07.04.2022

Саудовская Аравия призвала власти Йемена начать переговоры с хуситами

Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:29

2022-04-07T08:29

2022-04-07T08:54

в мире

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

персидский залив

йемен

саудовская аравия

оон

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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия приветствовала передачу власти в Йемене от президента Абд Раббу Мансура Хади президентскому совету, который представляет политические силы на территориях под управлением бывшего международно признанного правительства, и призвала начать переговоры с правящим на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами), сообщило в четверг Саудовское государственное агентство новостей SPA.Рано утром в четверг президент Йемена Абд Раббу Мансу Хади объявил о передаче всей власти вновь созданному президентскому руководящему совету, куда вошли восемь политических лидеров различных политических и военных сил Йемена, в том числе правящего на юге сепаратистского Переходного совета Южного Йемена."Королевство приветствует объявление президентом Йемена о создании президентского руководящего совета с передачей ему всех полномочий президента республики согласно конституции Йемена, инициативе стран Персидского залива для реализации задач переходного периода", - говорится в сообщении от имени властей страны.Саудовская Аравия призвала новый президентский совет Йемена "начать переговоры с хуситами под эгидой ООН для достижения окончательного и всеобщего мирного решения с переходным периодом по установлению мира в этой стране".Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в четверг утром провел встречу с членами нового совета, во время которой заявил о поддержке новой структуры. Он выразил надежду, что президентский совет Йемена "примет участие в создании новой страницы в истории Йемена по переходу от войны к миру".

https://ria.ru/20220407/yemen-1782210293.html

https://ria.ru/20220118/bombardirovka-1768290972.html

персидский залив

йемен

саудовская аравия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), персидский залив, йемен, саудовская аравия, оон