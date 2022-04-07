https://ria.ru/20220407/yemen-1782210293.html

Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету

Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету - РИА Новости, 07.04.2022

Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T07:50

2022-04-07T07:50

2022-04-07T07:50

в мире

йемен

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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, которые проходят в Эр-Рияде, говорится в обращении президента, переданном йеменским агентством новостей "Ас-Саба".Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя.Президент назначил руководить советом Ришада Мухаммеда аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек, в том числе племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди.Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ.Президент возложил на новый совет полномочия правительства, а также командование вооруженными силами и представление республики внутри и за пределами страны. Кроме того, на него возложена обязанность сформировать военный совет по безопасности и принять шаги по объединению вооруженных сил Йемена под объединенным национальным командованием и положить конец их расколу, прекратив вооруженные конфликты. Новый совет также будет назначать губернаторов провинций, судей, руководителей безопасности и главу центробанка.

https://ria.ru/20220131/raketa-1770234734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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