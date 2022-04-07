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Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету - РИА Новости, 07.04.2022
Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:50
2022-04-07T07:50
2022-04-07T07:50
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ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, которые проходят в Эр-Рияде, говорится в обращении президента, переданном йеменским агентством новостей "Ас-Саба".Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя.Президент назначил руководить советом Ришада Мухаммеда аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек, в том числе племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди.Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ.Президент возложил на новый совет полномочия правительства, а также командование вооруженными силами и представление республики внутри и за пределами страны. Кроме того, на него возложена обязанность сформировать военный совет по безопасности и принять шаги по объединению вооруженных сил Йемена под объединенным национальным командованием и положить конец их расколу, прекратив вооруженные конфликты. Новый совет также будет назначать губернаторов провинций, судей, руководителей безопасности и главу центробанка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен
Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
Глава Йемена Абд Раббу Мансур Хади передал власть президентскому руководящему совету
ДОХА, 7 апр - РИА Новости. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством на переходный период по итогам межйеменских переговоров, которые проходят в Эр-Рияде, говорится в обращении президента, переданном йеменским агентством новостей "Ас-Саба".
"Как президент Йемена, желая участия реальных лидеров в управлении государством в этот переходный период, объявляю о создании президентского руководящего совета, который возьмет на себя управление государством политически, экономически и в сфере безопасности на весь переходный период", - говорится в его обращении.
Он также распорядился, чтобы вице-президент Али Мохсен аль-Ахмар покинул занимаемую им должность. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя.
Президент назначил руководить советом Ришада Мухаммеда аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек, в том числе племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена
сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди
.
Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ.
Президент возложил на новый совет полномочия правительства, а также командование вооруженными силами и представление республики внутри и за пределами страны. Кроме того, на него возложена обязанность сформировать военный совет по безопасности и принять шаги по объединению вооруженных сил Йемена под объединенным национальным командованием и положить конец их расколу, прекратив вооруженные конфликты. Новый совет также будет назначать губернаторов провинций, судей, руководителей безопасности и главу центробанка.