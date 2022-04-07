https://ria.ru/20220407/yasinovataya-1782300734.html

Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 07.04.2022

Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:28

2022-04-07T14:28

2022-04-07T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) снова атаковали Ясиноватую, ранен мирный житель. В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой, по ул. Бабушкина, повреждено домостроение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее с начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия