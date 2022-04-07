https://ria.ru/20220407/yasinovataya-1782214644.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:57

2022-04-07T08:57

2022-04-07T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

ясиноватая

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 8.45 (совпадает с мск) из населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

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ясиноватая

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авдеевка

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ясиноватая, владимир путин, россия, авдеевка