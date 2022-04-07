В Калининграде похоронили актрису Александру Яковлеву
На кладбище на проспекте Мира в Калининграде похоронили актрису Александру Яковлеву
Александра Яковлева в фильме "Чародеи"
КАЛИНИНГРАД, 7 апр – РИА Новости. Актрису Александру Яковлеву похоронили на кладбище на проспекте Мира в Калининграде, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
"Завершилась церемония прощания и прошли похороны актрисы Александры Яковлевой" , - сообщили в администрации.
Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.
Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".
В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".
2 апреля, 01:01Биография Александры Яковлевой