https://ria.ru/20220407/yakovleva-1782306710.html

В Калининграде похоронили актрису Александру Яковлеву

В Калининграде похоронили актрису Александру Яковлеву - РИА Новости, 07.04.2022

В Калининграде похоронили актрису Александру Яковлеву

Актрису Александру Яковлеву похоронили на кладбище на проспекте Мира в Калининграде, сообщили РИА Новости в горадминистрации. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:47

2022-04-07T14:47

2022-04-07T14:47

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КАЛИНИНГРАД, 7 апр – РИА Новости. Актрису Александру Яковлеву похоронили на кладбище на проспекте Мира в Калининграде, сообщили РИА Новости в горадминистрации."Завершилась церемония прощания и прошли похороны актрисы Александры Яковлевой" , - сообщили в администрации.Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".

https://ria.ru/20220402/yakovleva-1781403735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининград, новости культуры