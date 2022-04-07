14:16 07.04.2022 (обновлено: 15:24 07.04.2022)
Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией
The Washington Post предложила читателям поиграть в разжигание конфликта с Россией
© AFP 2022 / Samuel CorumЛюди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной поддержки Украины.
В игровой форме журналисты попытались показать как агрессивные шаги против Москвы, на которые уже решился Вашингтон, так и те, что продолжает требовать Владимир Зеленский. Читатель должен выбрать определенный пункт, прочитать доводы за и против и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на такие действия.
Например, в списке есть опция "отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии", которую Вашингтон уже выполнил.
"Контрбатарейный огонь, как известно, ограничивает способность противоборствующих сил стрелять несколькими снарядами по одной и той же цели из одного места. Оружие, перемещающееся через Украину, выступает привлекательной мишенью для российских сил. Если Россия продолжит эскалацию, <…> это, несомненно, приведет к расширению конфликта за пределы Украины. США отправили на Украину четыре противоартиллерийских и четыре противоминометных радара. Защитники этой идеи призвали к отправке большего количества, ссылаясь на способность радаров помочь украинцам определить, где российские войска устанавливают артиллерию", — говорится в материале.
При этом The Washington Post предлагает американцам выбрать действия, которые официальный Белый дом признает опасными: к примеру, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.