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Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией - РИА Новости, 07.04.2022
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Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией
Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией - РИА Новости, 07.04.2022
Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией
Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:16
2022-04-07T15:24
владимир зеленский
россия
сша
москва
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной поддержки Украины.В игровой форме журналисты попытались показать как агрессивные шаги против Москвы, на которые уже решился Вашингтон, так и те, что продолжает требовать Владимир Зеленский. Читатель должен выбрать определенный пункт, прочитать доводы за и против и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на такие действия.Например, в списке есть опция "отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии", которую Вашингтон уже выполнил. "Контрбатарейный огонь, как известно, ограничивает способность противоборствующих сил стрелять несколькими снарядами по одной и той же цели из одного места. Оружие, перемещающееся через Украину, выступает привлекательной мишенью для российских сил. Если Россия продолжит эскалацию, &lt;…&gt; это, несомненно, приведет к расширению конфликта за пределы Украины. США отправили на Украину четыре противоартиллерийских и четыре противоминометных радара. Защитники этой идеи призвали к отправке большего количества, ссылаясь на способность радаров помочь украинцам определить, где российские войска устанавливают артиллерию", — говорится в материале.При этом The Washington Post предлагает американцам выбрать действия, которые официальный Белый дом признает опасными: к примеру, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
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владимир зеленский, россия, сша, москва
14:16 07.04.2022 (обновлено: 15:24 07.04.2022)
 
Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией

The Washington Post предложила читателям поиграть в разжигание конфликта с Россией

© AFP 2022 / Samuel CorumЛюди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Samuel Corum
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной поддержки Украины.
В игровой форме журналисты попытались показать как агрессивные шаги против Москвы, на которые уже решился Вашингтон, так и те, что продолжает требовать Владимир Зеленский. Читатель должен выбрать определенный пункт, прочитать доводы за и против и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на такие действия.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:48В России
"Россия будет отвечать". В Кремле отреагировали на новые санкции США
Например, в списке есть опция "отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии", которую Вашингтон уже выполнил.
"Контрбатарейный огонь, как известно, ограничивает способность противоборствующих сил стрелять несколькими снарядами по одной и той же цели из одного места. Оружие, перемещающееся через Украину, выступает привлекательной мишенью для российских сил. Если Россия продолжит эскалацию, <…> это, несомненно, приведет к расширению конфликта за пределы Украины. США отправили на Украину четыре противоартиллерийских и четыре противоминометных радара. Защитники этой идеи призвали к отправке большего количества, ссылаясь на способность радаров помочь украинцам определить, где российские войска устанавливают артиллерию", — говорится в материале.
При этом The Washington Post предлагает американцам выбрать действия, которые официальный Белый дом признает опасными: к примеру, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:51
Global Times: США пытаются использовать НАТО как собственную армию
 
Владимир ЗеленскийРоссияСШАМосква
 
 
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