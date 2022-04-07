https://ria.ru/20220407/wp-1782297327.html

Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией

Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией - РИА Новости, 07.04.2022

Американцам предложили сыграть в разжигание конфликта с Россией

Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:16

2022-04-07T14:16

2022-04-07T15:24

владимир зеленский

россия

сша

москва

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американская газета The Washington Post предложила читателям попробовать себя в роли ответственных за введение антироссийских санкций и расширение военной поддержки Украины.В игровой форме журналисты попытались показать как агрессивные шаги против Москвы, на которые уже решился Вашингтон, так и те, что продолжает требовать Владимир Зеленский. Читатель должен выбрать определенный пункт, прочитать доводы за и против и узнать, пошли ли Соединенные Штаты на такие действия.Например, в списке есть опция "отправка оружия для поиска и атак российской артиллерии", которую Вашингтон уже выполнил. "Контрбатарейный огонь, как известно, ограничивает способность противоборствующих сил стрелять несколькими снарядами по одной и той же цели из одного места. Оружие, перемещающееся через Украину, выступает привлекательной мишенью для российских сил. Если Россия продолжит эскалацию, <…> это, несомненно, приведет к расширению конфликта за пределы Украины. США отправили на Украину четыре противоартиллерийских и четыре противоминометных радара. Защитники этой идеи призвали к отправке большего количества, ссылаясь на способность радаров помочь украинцам определить, где российские войска устанавливают артиллерию", — говорится в материале.При этом The Washington Post предлагает американцам выбрать действия, которые официальный Белый дом признает опасными: к примеру, создание над Украиной бесполетной зоны или отправку в страну собственных военных.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/sanktsii-1782289775.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782271512.html

россия

сша

москва

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

владимир зеленский, россия, сша, москва