https://ria.ru/20220407/vystuplenie-1782324615.html

Греческие партии назвали выступление Зеленского и азовцев позором

Греческие партии назвали выступление Зеленского и азовцев позором - РИА Новости, 07.04.2022

Греческие партии назвали выступление Зеленского и азовцев позором

Выступление перед парламентом Греции членов нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) вместе с Владимиром Зеленским... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:56

2022-04-07T15:56

2022-04-07T18:45

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АФИНЫ, 7 апр – РИА Новости. Выступление перед парламентом Греции членов нацистского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) вместе с Владимиром Зеленским вызвало политический скандал, партии называют это "позором".В четверг к парламенту Греции обратился Владимир Зеленский, вместе с его выступлением было показано обращение двух боевиков греческого происхождения из "Азова". Они обратились к "соотечественникам" за помощью. В парламенте в полном составе была лишь правящая партия "Новая демократия". Ее депутаты стоя аплодировали выступавшим. Лидер официальной оппозиции из партии СИРИЗА Алексис Ципрас не аплодировал и не встал."Беспрецедентное непристойное поведение Зеленского в парламенте Греции при терпимости председателя и правительства", - заявила партия МЕРА25.Представитель партии МЕРА25 Йоргос Логиадис покинул зал заседания сразу же, как только стало понятно, что слово взяли члены "Азова"."MERA25 солидарна с украинским народом, а не с нацистским батальоном "Азов"! То, что произошло сегодня в греческом парламенте, неприемлемо, это достойно осуждения, это абсолютное унижение, и это произошло при полном унижении и терпимости со стороны спикера парламента и правительства, а также всех тех, кто остался в зале", - говорится в заявлении партии.Независимый депутат парламента Греции Панайотис Курумплис требует объяснить выступление перед парламентом членов "Азова"."Я спрашиваю, как это возможно, что сегодня разрешили выступить перед греческим парламентом, не предупредив нас, кроме президента Украины, участнику парамилитаристского формирования, члену нацистской организации батальона "Азов", который обвиняется в применении насилия против греческих соотечественников", - говорится в заявлении Курумплиса, поступившем в РИА Новости."Господин спикер парламента, вы должны были заранее сообщить нам, что помимо президента Украины, у нас сегодня в греческом парламенте будут и парамилитаристские представители", - заявил депутат.Компартия Греции (КПГ), которая отказалась присутствовать на заседании, назвала позорным выступление Зеленского. "Партии пронатовские аплодируют нацистам батальона "Азов", потому что этого требуют инструкции НАТО и обязательства. Абсолютно оправдана позиция КПГ", - говорится в комментарии пресс-службы ЦК КПГ в Twitter.Информационный портал КПГ опубликовал аналогичный комментарий."Позор! Только этим словом можно описать нынешнее присутствие - посредством телеконференции - президента Украины в греческом парламенте! Выступление Зеленского превратилось в плохо поставленное шоу отмывания реакционного правительства Украины", - говорится в комментарии портала. Там отмечается, что "евроатлантическая пропаганда изображает даже нацистов "борцами за свободу"."Маски в буквальном смысле слова слетели, непоправимо разоблачив правительство и другие партии, причастные к этому безвкусному фарсу, когда с украинским президентом взял слова, как он заявил, "соотечественник", который "участвует в защите" Мариуполя в нацистском батальное "Азов", - отмечается в заявлении.Лидер партии "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакос Велопулос назвал сегодняшний день "днем позора греческого парламента", поскольку выступление Зеленского превратилось "в нацистское выступление "Азова"."Мы впервые увидели такое количество присутствующих в зале депутатов и министров "Новой демократии", потому что на протяжении всех трех лет они в основном отсутствуют. Создается впечатление, что избранные чиновники "Новой демократии" уважают украинцев больше, чем граждане Греции, которые избрали их в парламент", - говорится в заявлении Велопулоса.По его словам, Зеленский не упоминал турецкое вторжение и оккупацию Кипра."Хуже всего то, что мы позволили господину Зеленскому сделать телешоу, используя людей в масках, которые, по их заявлению, принадлежали к нацистскому батальону "Азов". Легализация нацистов - неизгладимый позор для греческого парламента. "Новая демократия", СИРИЗА и КИНАЛ позволили превратить колыбель демократии в защитника нацистских зверств в черную 81-летнюю годовщину нападения нацистов на Грецию", - заявил лидер партии."Затем сам г-н Зеленский снова оскорбил греческий парламент, внося предложения о том, как вести внешнюю политику нашей страны. Он дошел до того, что призвал к дальнейшему военному вмешательству, отправив оружие на поле боя", - заметил политик."Картина депутатов от "Новой демократии", которые стоя аплодируют членам нацистского батальона "Азов" и Зеленскому, будет сопровождать их всю оставшуюся политическую жизнь. В конце концов спикер парламента выступил от имени всего парламента, узаконив нацистов из батальонов "Азов", выкрикивая "Слава Украине, слава свободе". Спикер парламента, которому было известно о выступлении нацистов в масках, должен подать в отставку", - заявил Велопулос.Секретарь партии "СИРИЗА - Прогрессивный альянс" Ольга Геровасили заявила, что недопустимо было приглашать выступить членов "Азова".От СИРИЗА на заседании были лишь несколько депутатов.Пресс-секретарь СИРИЗА Насос Илиопулос назвал "позором" выступление неонациста из полка "Азов" в греческом парламенте."Правительство Мицотакиса несет ответственность за этот вызов истории и борьбе греческого народа против нацизма и его представителей. (Председатель парламента Константинос) Тасулас должен извиниться за нынешнее чрезвычайно опасное и оскорбительное для греческой демократии событие. Сегодняшнее фиаско свидетельствует об опасном подходе г-на Мицотакиса к вопросам внешней политики", - заявил Илиопулос."Историческое заседание"Между тем премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал "историческим" выступление Зеленского, который, по его словам, "борется за свою родину" и "защищает верховенство права и демократию по всей Европе". Мицотакис сказал журналистам после речи, что Греция поможет в восстановлении Мариуполя.Мицотакис не упомянул выступление членов "Азова", которое вызвало скандал.Конгресс США в 2017 году запретил помощь полку "Азов", назвав его неонацистской организацией.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/zelenskiy-1782250684.html

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html

https://ria.ru/20220403/azov-1781578999.html

https://ria.ru/20220331/zelenskiy-1781077495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, кириакос мицотакис, россия, греция, сша, нато, сириза, владимир зеленский, батальон "азов"