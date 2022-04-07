Медведев поздравил Вучича с переизбранием
Лидер ЕР Медведев поздравил Вучича с переизбранием на должность президента Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил Александра Вучича с переизбранием на должность президента Сербии, отметив, что Россия особенно ценит партнеров, отношения с которыми наполнены здравым смыслом и строятся на взаимовыгодной основе, сообщила пресс-служба партии.
"Сегодня, когда многие государства Европы пытаются использовать деструктивные методы санкций для реализации своей международной политики, мы особенно ценим партнёров, отношения с которыми наполнены здравым смыслом и строятся на взаимовыгодной основе. "Единая Россия" дорожит диалогом с Сербской прогрессивной партией, одержавшей убедительную победу на парламентских выборах. Уверен, что межпартийное взаимодействие будет и впредь динамично развиваться в интересах наших братских народов", - приводит ЕР слова Медведева.
В воскресенье в Сербии прошли президентские и внеочередные парламентские выборы. По официальным данным избирательной комиссии страны, опубликованным в понедельник, на основании подсчета более 90% голосов действующий глава государства Александр Вучич одержал победу в первом туре с результатом 59,55%. Вучич, которому 52 года, с 2014 года занимал пост премьер-министра Сербии, в 2017 году стал президентом страны. На пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии по результатам победы на выборах он заявил, что Сербия останется военно нейтральной страной и будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией.