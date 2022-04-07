https://ria.ru/20220407/vto-1782374660.html

Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров

Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022

Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров

Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:33

2022-04-07T18:33

2022-04-07T20:06

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мне такие предложения пока неведомы - о том, что такое обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе РФ из ВТО.В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход РФ из ВТО контрпродуктивен: он стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы.Россия официально присоединилась к Всемирной торговой организации в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО стал рекордно долгим - переговоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов.

https://ria.ru/20220323/vto-1779561086.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, всемирная торговая организация (вто)