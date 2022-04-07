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Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022
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Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров
Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022
Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров
Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:33
2022-04-07T20:06
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мне такие предложения пока неведомы - о том, что такое обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе РФ из ВТО.В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход РФ из ВТО контрпродуктивен: он стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы.Россия официально присоединилась к Всемирной торговой организации в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО стал рекордно долгим - переговоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, всемирная торговая организация (вто)
18:33 07.04.2022 (обновлено: 20:06 07.04.2022)
 
Выход России из ВТО не обсуждается, заявил Мантуров

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что Россия не планирует выходить из ВТО

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мне такие предложения пока неведомы - о том, что такое обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе РФ из ВТО.
В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход РФ из ВТО контрпродуктивен: он стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы.
Россия официально присоединилась к Всемирной торговой организации в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО стал рекордно долгим - переговоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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