https://ria.ru/20220407/vsu-1782389874.html

Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области

Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области - РИА Новости, 07.04.2022

Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области

Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:53

2022-04-07T19:53

2022-04-07T20:20

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе", - сказал он.

https://ria.ru/20220406/vooruzhenie-1782180729.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр