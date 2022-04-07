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Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области - РИА Новости, 07.04.2022
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области
Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:53
2022-04-07T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
житомирская область
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе", - сказал он.
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в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
19:53 07.04.2022 (обновлено: 20:20 07.04.2022)
 
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области

Российские военные уничтожили скопление техники ВСУ в Житомирской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЖитомирская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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