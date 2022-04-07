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Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области - РИА Новости, 07.04.2022
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области
Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:53
2022-04-07T19:53
2022-04-07T20:20
обострение ситуации в днр и лнр
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житомирская область
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Скопление украинской военной техники, предназначенное для переброски группировке украинских войск на Донбассе, уничтожено высокоточными ракетами с воздуха, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
19:53 07.04.2022 (обновлено: 20:20 07.04.2022)
Скопление техники ВСУ уничтожили ракетами в Житомирской области
Российские военные уничтожили скопление техники ВСУ в Житомирской области