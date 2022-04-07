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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 07.04.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций
Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:39
владимир путин
политика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее о возможной встрече лидеров думских фракций с главой государства на следующей неделе заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Вы знаете, что такие мероприятия проходят достаточно регулярно, сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в то же время в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли такое мероприятие.
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владимир путин, политика, геннадий зюганов
12:35 07.04.2022 (обновлено: 12:39 07.04.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций

Президент Путин встретится с лидерами думских фракций в обозримой перспективе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее о возможной встрече лидеров думских фракций с главой государства на следующей неделе заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Вы знаете, что такие мероприятия проходят достаточно регулярно, сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в то же время в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли такое мероприятие.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Врио главы фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщил источник
 
Владимир ПутинПолитикаГеннадий Зюганов
 
 
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