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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 07.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций

Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:35

2022-04-07T12:39

владимир путин

политика

геннадий зюганов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее о возможной встрече лидеров думских фракций с главой государства на следующей неделе заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Вы знаете, что такие мероприятия проходят достаточно регулярно, сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в то же время в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли такое мероприятие.

https://ria.ru/20220406/slutskiy-1782090006.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, геннадий зюганов