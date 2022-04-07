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В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций
Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:35
2022-04-07T12:39
владимир путин
политика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Ранее о возможной встрече лидеров думских фракций с главой государства на следующей неделе заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Вы знаете, что такие мероприятия проходят достаточно регулярно, сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в то же время в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли такое мероприятие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, геннадий зюганов
12:35 07.04.2022 (обновлено: 12:39 07.04.2022)
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с лидерами фракций
Президент Путин встретится с лидерами думских фракций в обозримой перспективе
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обозримой перспективе встретится с лидерами думских фракций, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее о возможной встрече лидеров думских фракций с главой государства на следующей неделе заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов
.
"Вы знаете, что такие мероприятия проходят достаточно регулярно, сейчас пока точную дату я вам называть не буду, но в то же время в обозримой перспективе такая встреча состоится обязательно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли такое мероприятие.