https://ria.ru/20220407/vrach-1782257523.html

В Приморье рассказали о враче, заявившем о риске голодного обморока

В Приморье рассказали о враче, заявившем о риске голодного обморока - РИА Новости, 07.04.2022

В Приморье рассказали о враче, заявившем о риске голодного обморока

Врач в Находке Приморского края, который сообщил о низкой зарплате и риске упасть в голодный обморок, получил такой расчет из-за того, что не выполнил плановые... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:15

2022-04-07T12:15

2022-04-07T12:15

приморский край

находка

происшествия

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Врач в Находке Приморского края, который сообщил о низкой зарплате и риске упасть в голодный обморок, получил такой расчет из-за того, что не выполнил плановые показатели, отказывая ряду пациентов в приеме, рассказал РИА Новости представитель регионального минздрава.В соцсетях разошлось фото объявления, которое, по данным автора, висит на двери кабинета врача дерматолога-онколога в больнице Находки. На бумаге от руки написано, что аванс врача за январь и февраль составил 13970 рублей, зарплата – 5913 рублей. "Просьба быть взаимовежливыми, врачу нельзя нервничать. В любой момент он может упасть в голодный обморок", - говорится в объявлении."Заработная плата медицинских работников бюджетных медицинских учреждений складывается из окладной части и обязательных региональных выплат, а также стимулирующей части, размер которой зависит от выполнения плановых показателей. Если к врачу не записываются пациенты из-за грубого отношения или отказа в оказании помощи, то у него будет невыполнение плана, влияющего на размер стимулирующих выплат", - сказал собеседник агентства.По его словам, это регламентируется подписанным двусторонним трудовым договором и должностной инструкцией."На врача были жалобы пациентов, и отдельным категориям он отказывал в приеме. Также в феврале врач работал не полный месяц. Систематическое нарушение трудовых обязанностей доктора всегда находится на личном контроле главного врача. Сейчас больница трудоустраивает еще одного доктора по данному профилю, чтобы оказание медицинской помощи населению соответствовало ожиданиям пациентов", - добавили в министерстве.Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, надзорное ведомство начало проверку по публикации в соцсетях.

https://ria.ru/20220407/smert-1782256228.html

приморский край

находка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, находка, происшествия, здоровье - общество