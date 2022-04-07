https://ria.ru/20220407/vnzh-1782361981.html
В Латвии на год запретили выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии
В Латвии на год запретили выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии - РИА Новости, 07.04.2022
В Латвии на год запретили выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об эмиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:39
2022-04-07T17:39
2022-04-07T17:39
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об эмиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии, сообщает портал Sputnik.В конце марта агентство LETA передавало, что комиссия сейма Латвии поддержала введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу видов на жительство гражданам России и Белоруссии."Сейм единогласно утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, а также полностью исключающие возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что поправки в иммиграционный закон были внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. При этом за законопроект проголосовали 80 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.По данным портала, также предусмотрен список исключений, при которых могут быть выданы первичные виды на жительство: они касаются, в частности, трудоустройства, учебы и семейных обстоятельств.
https://ria.ru/20220401/operatsiya-1781363071.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, белоруссия, санкции в отношении россии
В Латвии на год запретили выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии
Сейм Латвии запретил до 30 июня 2023 года выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об эмиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам России и Белоруссии, сообщает портал Sputnik
.
В конце марта агентство LETA передавало, что комиссия сейма Латвии
поддержала введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу видов на жительство гражданам России
и Белоруссии
.
"Сейм единогласно утвердил в окончательном чтении поправки к закону "Об иммиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, а также полностью исключающие возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что поправки в иммиграционный закон были внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. При этом за законопроект проголосовали 80 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся не было.
По данным портала, также предусмотрен список исключений, при которых могут быть выданы первичные виды на жительство: они касаются, в частности, трудоустройства, учебы и семейных обстоятельств.