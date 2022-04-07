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Киргизия рассмотрит введение безвизового режима для некоторых туристов

Киргизия рассмотрит введение безвизового режима для некоторых туристов - РИА Новости, 07.04.2022

Киргизия рассмотрит введение безвизового режима для некоторых туристов

Киргизия рассмотрит введение безвизового режима для туристов, имеющих шенгенскую или американскую визы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:30

2022-04-07T08:30

2022-04-07T10:01

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БИШКЕК, 7 апр - РИА Новости. Киргизия рассмотрит введение безвизового режима для туристов, имеющих шенгенскую или американскую визы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.Сообщается, что в четверг зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев встретился с представителями туристических бизнес-ассоциаций. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития туристической сферы, в том числе разработка стратегии туристической отрасли, вопросы обеспечения безопасности, порядка формирования реестра субъектов туристической отрасли и механизма выдачи приглашений для туристов."Министерству иностранных дел поручено рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Кыргызскую Республику туристам, имеющим шенгенскую и американскую визу, а также в месячный срок проработать вопрос взаимного признания визовых режимов Кыргызской Республики, республики Узбекистан и республики Казахстан", - заявил представитель пресс-службы по итогам встречи.По его словам, вице-премьер "отметил важность развития туризма, поручив министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с заинтересованными государственными органами и бизнес-ассоциациями разработать проект стратегии развития туристической отрасли на среднесрочный период"."Министерству экономики и коммерции поручено изучить возможность разработки программы стимулирования туристической отрасли (освобождения от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники, оборудований, а также других видов стимулирования с учетом международной практики)", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

https://ria.ru/20220405/kirgiziya-1781835662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, узбекистан, новости - туризм