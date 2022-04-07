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Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике - РИА Новости, 07.04.2022
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Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике
Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике - РИА Новости, 07.04.2022
Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике
Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:58
2022-04-07T11:10
в мире
венгрия
санкции в отношении россии
брюно ле мэр
эммануэль макрон
россия
франция
минфин франции
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.Как передает агентство Рейтер, министр подчеркнул, что его страна выступает против санкций в отношении российской нефти и газа.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр предложил взять еще несколько недель на обсуждение запрета на поставки российской нефти, чтобы прийти к согласованному на уровне ЕС решению по этому поводу.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220406/vengriya-1782134100.html
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в мире, венгрия, санкции в отношении россии, брюно ле мэр, эммануэль макрон, россия, франция, минфин франции, петер сийярто
10:58 07.04.2022 (обновлено: 11:10 07.04.2022)
 
Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит предложения о санкциях в энергетике

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Как передает агентство Рейтер, министр подчеркнул, что его страна выступает против санкций в отношении российской нефти и газа.
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Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр предложил взять еще несколько недель на обсуждение запрета на поставки российской нефти, чтобы прийти к согласованному на уровне ЕС решению по этому поводу.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.
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В миреВенгрияСанкции в отношении РоссииБрюно Ле МэрЭммануэль МакронРоссияФранцияМинфин ФранцииПетер Сийярто
 
 
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