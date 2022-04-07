https://ria.ru/20220407/vengriya-1782236206.html

Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике

Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике - РИА Новости, 07.04.2022

Венгрия не поддержит предложения о санкциях против России в энергетике

Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:58

2022-04-07T10:58

2022-04-07T11:10

в мире

венгрия

санкции в отношении россии

брюно ле мэр

эммануэль макрон

россия

франция

минфин франции

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венгрия не поддерживает предложения Евросоюза о санкциях в сфере энергетики против России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.Как передает агентство Рейтер, министр подчеркнул, что его страна выступает против санкций в отношении российской нефти и газа.Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр предложил взять еще несколько недель на обсуждение запрета на поставки российской нефти, чтобы прийти к согласованному на уровне ЕС решению по этому поводу.В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/vengriya-1782134100.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

венгрия

россия

франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, санкции в отношении россии, брюно ле мэр, эммануэль макрон, россия, франция, минфин франции, петер сийярто