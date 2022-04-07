https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

МИД Венгрии назвал любые санкции против атомной энергетики красной линией

МИД Венгрии назвал любые санкции против атомной энергетики красной линией - РИА Новости, 07.04.2022

МИД Венгрии назвал любые санкции против атомной энергетики красной линией

Венгрия выступает против любых санкций в отношении атомной энергетики, для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:52

2022-04-07T10:52

2022-04-07T10:57

ядерные технологии

в мире

венгрия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Венгрия выступает против любых санкций в отношении атомной энергетики, для Будапешта это будет "красной линией", заявил глава МИД страны Петер Сийярто.Как передает агентство Рейтер, Сийярто отметил, что в среду Венгрия получила первую партию топлива для АЭС "Пакш" из России. Его передали по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства - венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). "Росатом" рассчитывает осенью 2021 года получить лицензию на строительство двух новых энергоблоков венгерской АЭС, а в 2022 году начать строительство.

https://ria.ru/20220407/italiya-1782223552.html

венгрия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, санкции в отношении россии