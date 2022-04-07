16:52 07.04.2022 (обновлено: 17:12 07.04.2022)
Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство "Рестомаркет".
"ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки: музей ЖКХ, музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме расскажет об управлении городом уникальными системами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и так далее", - сказал Собянин журналистам после осмотра музея.
Мэр города выразил надежду, что музей будет востребован жителями города, в частности школьниками.
"Сегодня также открылась большая гастрономическая площадка из 150 посадочных мест", - добавил мэр. По его словам, в летнее время за счет веранд количество посадочных мест на площадке превысит 300. В "Рестомаркете" представлено 10 кухонь мира.
Кроме того, Собянин заявил о завершении реконструкции первого павильона ВДНХ, где в дальнейшем разместится экспозиция Третьяковской галереи. По словам мэра города, летом на ВДНХ откроют еще несколько новых музеев, а также аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения.
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