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Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ - РИА Новости, 07.04.2022
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Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ
Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ - РИА Новости, 07.04.2022
Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:52
2022-04-07T17:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
вднх
ввц
сергей собянин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство "Рестомаркет".Мэр города выразил надежду, что музей будет востребован жителями города, в частности школьниками.Кроме того, Собянин заявил о завершении реконструкции первого павильона ВДНХ, где в дальнейшем разместится экспозиция Третьяковской галереи. По словам мэра города, летом на ВДНХ откроют еще несколько новых музеев, а также аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения.
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городское хозяйство москвы, москва, вднх, ввц, сергей собянин
16:52 07.04.2022 (обновлено: 17:12 07.04.2022)
 

Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ

CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков / Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков /
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство "Рестомаркет".
"ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня запускаются две интересные площадки: музей ЖКХ, музей городского хозяйства, который в интерактивной интересной форме расскажет об управлении городом уникальными системами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и так далее", - сказал Собянин журналистам после осмотра музея.
Мэр города выразил надежду, что музей будет востребован жителями города, в частности школьниками.
"Сегодня также открылась большая гастрономическая площадка из 150 посадочных мест", - добавил мэр. По его словам, в летнее время за счет веранд количество посадочных мест на площадке превысит 300. В "Рестомаркете" представлено 10 кухонь мира.
Кроме того, Собянин заявил о завершении реконструкции первого павильона ВДНХ, где в дальнейшем разместится экспозиция Третьяковской галереи. По словам мэра города, летом на ВДНХ откроют еще несколько новых музеев, а также аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения.
Ресторан Золотой колос
14 января, 10:41
В Москве отреставрируют ресторан "Золотой колос" на ВДНХ
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваВДНХВВЦСергей Собянин
 
 
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