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Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ

Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ - РИА Новости, 07.04.2022

Музей городского хозяйства и ресторанную зону открыли на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:52

2022-04-07T16:52

2022-04-07T17:12

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на ВДНХ два новых объекта туристической инфраструктуры - музей городского хозяйства и гастрономическое пространство "Рестомаркет".Мэр города выразил надежду, что музей будет востребован жителями города, в частности школьниками.Кроме того, Собянин заявил о завершении реконструкции первого павильона ВДНХ, где в дальнейшем разместится экспозиция Третьяковской галереи. По словам мэра города, летом на ВДНХ откроют еще несколько новых музеев, а также аттракционы и самое большое в Европе колесо обозрения.

https://realty.ria.ru/20220114/restoran-1767792065.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, вднх, ввц, сергей собянин