https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html

Ученые определили самый приятный в мире запах

Ученые определили самый приятный в мире запах - РИА Новости, 07.04.2022

Ученые определили самый приятный в мире запах

Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:36

2022-04-07T04:36

2022-04-07T04:36

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. Им стал аромат ванили. На второй строчке — этилбутират, который пахнет как персик. Самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног. К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей различных этнических групп. Также им удалось выяснить, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. Последние могут быть связаны с генетикой и обучением. Возможная причина, по которой Homo sapiens считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.

https://ria.ru/20220406/breygel-1781928550.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни