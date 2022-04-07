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Ученые определили самый приятный в мире запах - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
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Ученые определили самый приятный в мире запах
Ученые определили самый приятный в мире запах - РИА Новости, 07.04.2022
Ученые определили самый приятный в мире запах
Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T04:36
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. Им стал аромат ванили. На второй строчке — этилбутират, который пахнет как персик. Самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног. К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей различных этнических групп. Также им удалось выяснить, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. Последние могут быть связаны с генетикой и обучением. Возможная причина, по которой Homo sapiens считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.
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новости культуры, стиль жизни
04:36 07.04.2022
 
Ученые определили самый приятный в мире запах

Ученые назвали аромат ванили самым приятным запахом в мире

© Pexels/Yaroslav ShuraevДевушка наносит парфюм на запястье
Девушка наносит парфюм на запястье
© Pexels/Yaroslav Shuraev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology.
Им стал аромат ванили. На второй строчке — этилбутират, который пахнет как персик. Самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног.
К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей различных этнических групп.
Также им удалось выяснить, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. Последние могут быть связаны с генетикой и обучением.
Возможная причина, по которой Homo sapiens считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.
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