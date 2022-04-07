https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html
Ученые определили самый приятный в мире запах
Ученые определили самый приятный в мире запах - РИА Новости, 07.04.2022
Ученые определили самый приятный в мире запах
Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T04:36
2022-04-07T04:36
2022-04-07T04:36
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology. Им стал аромат ванили. На второй строчке — этилбутират, который пахнет как персик. Самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног. К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей различных этнических групп. Также им удалось выяснить, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. Последние могут быть связаны с генетикой и обучением. Возможная причина, по которой Homo sapiens считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.
https://ria.ru/20220406/breygel-1781928550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни
Ученые определили самый приятный в мире запах
Ученые назвали аромат ванили самым приятным запахом в мире
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Ученые определили самый приятный в мире запах. Об этом сообщает
Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology.
Им стал аромат ванили. На второй строчке — этилбутират, который пахнет как персик. Самым неприятным запахом стал аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Содержится этот ингредиент и в поте ног.
К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей различных этнических групп.
Также им удалось выяснить, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях. Последние могут быть связаны с генетикой и обучением.
Возможная причина, по которой Homo sapiens считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции.