https://ria.ru/20220407/vaktsina-1782212741.html
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 07.04.2022
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"
Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:24
2022-04-07T08:24
2022-04-07T08:25
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
вероника скворцова
конвасэл
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, мы видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что только у одного вакцинированного было кратковременное появление положительного ПЦР-теста, но положительным он был всего полтора дня.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html
https://ria.ru/20220319/vaktsina-1779003833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вероника скворцова, конвасэл, вакцинация россиян от covid-19
08:24 07.04.2022 (обновлено: 08:25 07.04.2022)
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"
Глава ФМБА Скворцова: при исследовании "Конвасэл" никто из привитых не заболел COVID-19