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Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 07.04.2022
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https://ria.ru/20220407/vaktsina-1782212741.html
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 07.04.2022
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"
Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:24
2022-04-07T08:25
распространение коронавируса
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здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вероника скворцова
конвасэл
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, мы видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что только у одного вакцинированного было кратковременное появление положительного ПЦР-теста, но положительным он был всего полтора дня.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html
https://ria.ru/20220319/vaktsina-1779003833.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вероника скворцова, конвасэл, вакцинация россиян от covid-19
08:24 07.04.2022 (обновлено: 08:25 07.04.2022)
 
Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"

Глава ФМБА Скворцова: при исследовании "Конвасэл" никто из привитых не заболел COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19
Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник держит в руке шприц с вакциной от COVID-19 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, мы видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Медицинский работник подготавливает шприц для инъекции в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:13Распространение коронавируса
Производство вакцины от COVID-19 "Конвасэл" началось в Санкт-Петербурге
Она отметила, что только у одного вакцинированного было кратковременное появление положительного ПЦР-теста, но положительным он был всего полтора дня.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
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