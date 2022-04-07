https://ria.ru/20220407/vaktsina-1782212741.html

Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"

Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 07.04.2022

Скворцова рассказала об исследованиях вакцины против COVID-19 "Конвасэл"

Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:24

2022-04-07T08:24

2022-04-07T08:25

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конвасэл

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Никто из привитых вакциной "Конвасэл" в рамках клинических исследований не заболел коронавирусом за период наблюдения, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Мы наблюдаем уже 170 дней тех, кто был вакцинирован, мы видим высокий уровень защитных реакций. За период наблюдения ни один человек из вакцинированных не заболел коронавирусом",- сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что только у одного вакцинированного было кратковременное появление положительного ПЦР-теста, но положительным он был всего полтора дня.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.

https://ria.ru/20220405/vaktsina-1781855950.html

https://ria.ru/20220319/vaktsina-1779003833.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вероника скворцова, конвасэл, вакцинация россиян от covid-19