https://ria.ru/20220407/ukraina-1782388331.html

Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине

Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:44

2022-04-07T19:44

2022-04-07T20:25

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны."Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — сказал он в эфире британского телеканала Sky News.Представитель Кремля допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем."Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.С 28 февраля также идут российско-украинские переговоры. Они проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.

https://ria.ru/20220407/nato-1782391418.html

https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр