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Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782388331.html
Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине
Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:44
2022-04-07T20:25
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны."Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — сказал он в эфире британского телеканала Sky News.Представитель Кремля допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем."Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.С 28 февраля также идут российско-украинские переговоры. Они проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
https://ria.ru/20220407/nato-1782391418.html
https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html
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дмитрий песков, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
19:44 07.04.2022 (обновлено: 20:25 07.04.2022)
 
Песков назвал предотвращение третьей мировой целью операции на Украине

Песков назвал предотвращение третьей мировой войны целью спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны.
"Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — сказал он в эфире британского телеканала Sky News.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Представитель Кремля допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем.
"Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.
С 28 февраля также идут российско-украинские переговоры. Они проходят как в формате очных встреч, так и в режиме видеоконференции. Очередной очный раунд состоялся на прошлой неделе в Стамбуле.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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